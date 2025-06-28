وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، إن بلاده “مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين“.

جاء ذلك في تصريحاته لقناة “إل سي آي” الفرنسية، في تقييمه للتطورات بالشرق الأوسط.

وأشار بارو إلى مقتل 500 فلسطيني وإصابة حوالي 4 آلاف آخرين أثناء توزيع الغذاء في قطاع غزة خلال مايو/ أيار الماضي.

ووصف فقدان الفلسطينيين بغزة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه “عار ويمس كرامة الإنسان”.

وأضاف الوزير بارو: “فرنسا وأوروبا مستعدتان للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء (في غزة)”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وحتى الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على “المساعدات الأمريكية الإسرائيلية” قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو الماضي، بلغ نحو 549 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و66 مصابا.

وأكد بارو أنه لا مبرر لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلا: “مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين؛ سيحدث هذا في إطار عمل مشترك يشجع كافة الأطراف على تهيئة الظروف التي تُمكّن من قيام هذه الدولة”.

وفي 22 مايو 2024، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من الشهر نفسه.

وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

(وكالات)