سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تتعهد بمحاكمة مهاجمين قطعوا شجرة زيتون تكريماً ليهودي قُتل عام 2006

منذ ساعتين

باريس في 14 فبراير 2021. ا ف ب

حجم الخط
1

باريس: تعهدت السلطات في فرنسا بتعقب ومحاكمة المهاجمين المجهولين الذين قطعوا شجرة زيتون تم زرعها تكريمًا ليهودي فرنسي قُتل في عام 2006.

وكانت شجرة إحياء ذكرى إيلان حليمي، التي تم زرعها قبل 14 عامًا في ضاحية إيبيناي-سور-سين شمال باريس، قد تعرضت لهجوم، ليلة الأربعاء الماضي، على ما يبدو باستخدام منشار كهربائي.

ونشرت البلدة صورة على صفحتها على “فيسبوك” تظهر قمة الشجرة المورقة الكثيفة منفصلة تمامًا عن قاعدتها، ولم يبقَ إلا الجذع البارز من الأرض.

وكان قد تم العثور على حليمي عاريًا ومقيد اليدين وجسمه مغطى بآثار حروق بالقرب من خطوط السكك الحديدية في منطقة إيسون جنوب باريس في 13 فبراير/ شباط 2006.

وتوفي وهو في طريقه إلى المستشفى بعد احتجازه وتعذيبه على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكان يبلغ آنذاك 23 عامًا. وأثارت هذه الجريمة الوحشية مخاوف في فرنسا بشأن معاداة السامية، وأدت إلى قلق عميق في المجتمع اليهودي في فرنسا، وهو الأكبر في غرب أوروبا.

وقال رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إن شجرة الزيتون “قُطعت بسبب الكراهية للسامية”.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أنا لوحدي:
    أغسطس 15, 2025 الساعة 11:28 ص

    حاكموا أيضاً مجوعين أطفال وأهل غزة.القانون يجب أن يطبق على الجميع
    عداك عن المستوطنين

    رد

أخبار ذات صلة

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً بشأن عقد لاغتيال محامٍ لنتنياهو
29 - يوليو - 2025
فرنسا: إحالة وزيرة الثقافة رشيدة داتي وكارلوس غصن إلى المحاكمة بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة
22 - يوليو - 2025
نيابة فرنسا تستأنف حكمًا مخففًا على زوجين حاولا “التضحية” بابنهما في الصحراء
19 - يوليو - 2025
القضاء الفرنسي يطلب تحديد مكان وجود بشار الأسد في إطار تحقيق حول مقتل صحافيين في سوريا عام 2012
15 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية