فرنسا تحث إسرائيل على الامتناع عن أي “اجتياح بري” بلبنان

بيروت: حث وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، الاثنين، إسرائيل على الامتناع عن أي “اجتياح بري” في لبنان، وسط تواصل تصعيد عنيف من تل أبيب على مناطق عديدة في البلد العربي.

وفي مؤتمر صحافي من مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة بيروت، قال بارو: “مستعدون للمساعدة في تطبيق القرار 1701 (بشأن وقف الأعمال القتالية جنوب لبنان) وسنعزز دعمنا للجيش اللبناني”.

وحث الوزير الفرنسي في حديثه إسرائيل “على الامتناع عن أي اجتياح بري في لبنان وعلى وقف إطلاق النار”.

والأحد، بدأ بارو زيارة للبنان لم يُعلن عن مدتها ولا برنامجها، التقى خلالها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

(الأناضول)