فرنسا تحذر إيران من أي تصعيد على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس- (تغريدة)

باريس: أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها “حذّرت بشدة” نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس “من أي تصعيد أو توسيع للنزاع” الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصا في لبنان.

وقالت كولونا في منشور على منصة إكس “اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة”.

Entretien aujourd'hui avec mon homologue iranien en forme de mise en garde : l'extension du conflit en cours à Gaza ne profiterait à personne, et l'Iran aurait une lourde responsabilité. — Catherine Colonna (@MinColonna) November 16, 2023

(أ ف ب)