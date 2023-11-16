فرنسا تحذر إيران من أي تصعيد على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس- (تغريدة)

باريس: أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها “حذّرت بشدة” نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس “من أي تصعيد أو توسيع للنزاع” الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصا في لبنان.
وقالت كولونا في منشور على منصة إكس “اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة”.
Entretien aujourd'hui avec mon homologue iranien en forme de mise en garde : l'extension du conflit en cours à Gaza ne profiterait à personne, et l'Iran aurait une lourde responsabilité.
— Catherine Colonna (@MinColonna) November 16, 2023
(أ ف ب)
ههه فرنسا الماكرونية الصهيونية الفاشية الفاشلة تهدد إيران يا إخوان ما هذا العجب العجاب ألا تعرف فرنسا الصهيونية أن إيران تقف وراءها روسيا والصين يا أبو العينين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
فرنسا لم تستطع قهر مالي ولا بور كينا فاسو ولا النيجر دول فقيرة لا تملك مقومات الدول وتحدوا فرنسا واخرجوها من ديارهم مهزومة ذليلة والان تحذر ايران العجب العجاب
يا فرنسا إيران لها سيادة وهي تقف مع الحق في عالم الغاب