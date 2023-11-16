سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تحذر إيران من أي تصعيد على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس- (تغريدة)

16 - نوفمبر - 2023

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

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باريس: أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها “حذّرت بشدة” نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس “من أي تصعيد أو توسيع للنزاع” الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصا في لبنان.

وقالت كولونا في منشور على منصة إكس “اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 5:07 م

    ههه فرنسا الماكرونية الصهيونية الفاشية الفاشلة تهدد إيران يا إخوان ما هذا العجب العجاب ألا تعرف فرنسا الصهيونية أن إيران تقف وراءها روسيا والصين يا أبو العينين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

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  2. يقول علي:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 6:32 م

    فرنسا لم تستطع قهر مالي ولا بور كينا فاسو ولا النيجر دول فقيرة لا تملك مقومات الدول وتحدوا فرنسا واخرجوها من ديارهم مهزومة ذليلة والان تحذر ايران العجب العجاب

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  3. يقول عادل المغربي:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 7:34 م

    يا فرنسا إيران لها سيادة وهي تقف مع الحق في عالم الغاب

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