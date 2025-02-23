فرنسا تحطم الرقم القياسي لأكبر طبق فوندو للجبن المذاب في العالم- (صور)

لي روس: نجح الفرنسيون السبت في إعداد أكبر طبق “فوندو” من الجبن المذاب في العالم، ما قدّم وجبة دسمة لأكثر من 5 آلاف شخص شاركوا في حدث أقيم في شرق فرنسا متحدين الأمطار والرياح.

وقالت المحكّمة أنوك دو تيماري لوكالة فرانس برس إن “الرقم القياسي تم التحقق منه، مع حجم (للطبق) يبلغ مترين مكعبين ووزن إجمالي قدره 2177,5 كيلوغراما، وهو رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس” لأكبر طبق فوندو في العالم.

وبذلك تخطى هذا الرقم بقليل وزن الـ2039 كيلوغراما الذي كان مخططا له في البداية لهذا الطبق الضخم الذي جرى إعداده في الفناء الكبير لقلعة روس في منطقة جورا في شرق فرنسا على بعد بضعة كيلومترات من سويسرا.

وقال منظّم الحدث جان شارل أرنو لوكالة فرانس برس “إنها لحظة عظيمة من الحماس الجماعي وتتويج لعام من التحضير”.

وأضاف أرنو، وهو رئيس لمصنع “جورافلور” للجبن، “أحلم بشيء واحد، هو أن يرغب السويسريون في تحطيم رقمنا القياسي”.

وقد استمتع الحاضرون بتذوق ما طاب لهم من جبن الفوندو المذاب خلال أمسية احتفالية كبيرة أقيمت في الفناء الواسع لثاني أكبر قلعة في فرنسا، وسط رياح عاتية.

يجري إعداد الفوندو في مرجل نحاسي ضخم، ويُقدَّم في أوان صغيرة مرتبة على الطاولات، تحت خيمة كبيرة.

وفي عام 2009، صنع السويسريون طبق فوندو يزن أكثر من 1440 كيلوغراما في لا شو دو فون، في كانتون نوشاتيل في سويسرا. لكن هذا الإنجاز لم يتم اعتماده من جانب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفقا للمحكّمة التي جاءت للتحقق من صحة المحاولة الفرنسية.

كذلك، يمكن تحضير الفوندو باستخدام أي نوع من الجبن. وتقول المحكّمة “من المؤكد أن الأمريكيين قد يحاولون تحطيم الرقم القياسي بالجبن الشيدر”.

(أ ف ب)