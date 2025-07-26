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فرنسا تحقق في طرد شبان يهود من طائرة إسبانية بسبب هتافات عنصرية

منذ 14 دقيقة

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“القدس العربي”: تحقق السلطات الفرنسية في ملابسات إنزال عشرات الشبان الفرنسيين اليهود من طائرة تابعة لشركة «فويلينغ» كانت متجهة من مدينة فالنسيا الإسبانية إلى باريس هذا الأسبوع، وسط جدل حول ما إذا كان القرار مرتبطا بانتمائهم الديني.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، السبت، إن الوزير جان-نويل بارو تواصل مع الرئيسة التنفيذية للشركة كارولينا مارتينولي، وأعرب عن «قلقه العميق» إزاء إنزال مجموعة من الشباب اليهود من الرحلة، مطالبا بمزيد من المعلومات لتحديد ما إذا كان قد جرى أي تمييز ديني بحقهم. كما وجهت الوزارة طلبا مماثلا إلى السفير الإسباني في باريس.

ونفت شركة الطيران الإسبانية هذه الاتهامات، مؤكدةً أن طرد الركاب جاء بعد سلوك وصفته الشرطة الإسبانية والشركة بـ«غير المنضبط»، شمل العبث بمعدات الطوارئ وعرقلة عرض تعليمات السلامة، وليس له علاقة بديانتهم.

وأكدت مارتينولي للجانب الفرنسي أن تحقيقا داخليا شاملا جار، وسيُشارك مع السلطات الفرنسية والإسبانية فور الانتهاء منه.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان أن بعض أفراد المجموعة رددوا هتافات عنصرية معادية للعرب، بينها «الموت للعرب»، ما زاد من حدة الجدل بشأن أسباب طردهم من الرحلة.

(وكالات)

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