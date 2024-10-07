فرنسا تخطط لمواصلة المحادثات مع شركة “أتوس” لتكنولوجيا المعلومات

باريس: قالت وزارة المالية الفرنسية في بيان إن فرنسا أحيطت علما بقرار شركة أتوس الفرنسية متعددة الجنسيات لتكنولوجيا المعلومات، بعدم متابعة عرض الحكومة الصادر في 30 أيلول/سبتمبر وأنها سوف تقترح خطة جديدة.

وتسعى فرنسا لتقديم أفضل إطار عمل تطويري لعمليات أتوس المهمة لسيادة البلاد والحفاظ على مشروع الاستحواذ، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأعلنت أتوس اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني إن العرض التأكيدي غير الملزم من جانب الدولة الفرنسية من أجل الاستحواذ المحتمل على قطاعات الحوسبة المتقدمة والأمن السيبراني في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، انقضى بدون اتفاق بين الطرفين.

ولكن المجموعة عرضت مواصلة المناقشات وأرسلت مقترحا جديدا للدولة الفرنسية يتماشى وخطة إعادة الهيكلة المالية. وسوف يتم الإعلان في حال نجحت تلك المناقشات.

(د ب أ)