سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تدعو دولا أوروبية وكندا لاجتماع ثان بشأن أوكرانيا

18 - فبراير - 2025

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باريس: قالت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء إن فرنسا تعتزم استضافة اجتماع ثان غدا الأربعاء لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا وأوكرانيا، لكنها دعت هذه المرة كندا ودولا أوروبية لم تشارك في الاجتماع الأول الذي عُقد في وقت سابق هذا الأسبوع.
وذكر مصدران دبلوماسيان أن الدول المدعوة هي النرويج وكندا ودول البلطيق الثلاث (ليتوانيا واستونيا ولاتفيا) وجمهورية التشيك واليونان وفنلندا ورومانيا والسويد وبلجيكا.
وقال اثنان من المصادر إن بعض الدول قد تشارك عبر الفيديو.
ولم يرد قصر الإليزيه حتى الآن على طلب للتعليق.
(رويترز)

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