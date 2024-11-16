فرنسا تدعو لاجتماع أوروبي الثلاثاء لبحث إجراءات ضد معاداة السامية

باريس: دعا وزير شؤون أوروبا الفرنسي بنجامان حداد إلى “اجتماع طارئ” في بروكسل صباح الثلاثاء لبحث اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة معاداة السامية، في أعقاب الهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام السبت الفائت.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع على هامش مجلس الشؤون العامة مع وزراء الشؤون الأوروبية، وفق ما أفادت أوساط الوزير الفرنسي من دون أن توضح قائمة الحضور.

في ليلة 7 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد مباراة في مسابقة الدوري الأوروبي بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب، تمت مطاردة أنصار للفريق الإسرائيلي وضربهم في شوارع أمستردام.

وأدت أعمال العنف التي وصفتها خصوصا إسرائيل والسلطات الهولندية بأنها معادية للسامية، إلى إصابة ما بين 20 إلى 30 شخصا وأثارت تنديد العديد من العواصم الغربية.

ووقعت حوادث قبل المباراة أيضا، من بينها حرق العلم الفلسطيني وهتافات معادية للعرب رددها مشجعو مكابي تل أبيب.

جاءت أعمال العنف في سياق استقطاب في أوروبا، مع تصاعد الأعمال المعادية للسامية ومعاداة إسرائيل والإسلاموفوبيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

هذا الأسبوع، قال بنجامان حداد إنه يؤيد اتخاذ إجراءات على مستوى أوروبا لمكافحة معاداة السامية.

وصرّح الثلاثاء لقناة سي نيوز وإذاعة أوروبا 1، “أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير في الأمر”.

وأضاف أن “الحرب ضد معاداة السامية، بما في ذلك الكراهية عبر الإنترنت، هي معركة خضناها (على المستوى الفرنسي) ولكن يجب أن تتم أيضا على المستوى الأوروبي”.

(أ ف ب)