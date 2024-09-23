سياسة | دولي

فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان

منذ 10 ساعات

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة):  أعلن وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان-نويل بارو الإثنين أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان حيث تصاعدت بشدّة حدّة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل.

وقال الوزير في الأمم المتحدة بنيويورك إنّ “فرنسا تدعو الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنّب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمّرا للجميع، بدءا بالسكان المدنيين. لهذا السبب، طلبتُ عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع”.

وأضاف “في هذه اللحظة، أفكر بالشعب اللبناني في الوقت الذي تسبّبت فيه غارات إسرائيلية لتوّها بسقوط مئات الضحايا المدنيين، بما في ذلك عشرات الأطفال”.

وتابع “هذه الضربات التي يتمّ تنفيذها على جانبي الخط الأزرق (الفاصل بين إسرائيل ولبنان) وعلى نطاق أوسع في المنطقة بأسرها يجب أن تتوقف فوراً”.

وشدّد بارو الذي تولّى منصبه الجديد لتوّه أنّه “في لبنان كما في أماكن أخرى، ستبقى فرنسا في حالة تأهب كامل لحلّ الأزمات الكبرى التي تمزق النظام الدولي. فرنسا ستتّخذ مبادرات”.

(أ ف ب)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 3:53 ص

    احتمال أن ينتصر من يرجح الكفة لغير مصالحها وتتغير الموازين؟

    رد

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