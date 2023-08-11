فرنسا تدين القصف الروسي للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا

باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الضربات الصاروخية، التي نفذتها روسيا على البنية التحتية المدنية في غرب أوكرانيا اليوم الجمعة وأسفرت عن مقتل طفل واحد تشكل “جرائم حرب ويجب ألا تمر دون عقاب”.

وأضافت الوزارة في بيان أن فرنسا ستكثف دعمها العسكري لأوكرانيا لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية بالتعاون الوثيق مع شركائها.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صواريخ فرط صوتية اليوم على منطقة إيفانو-فرانكيفسك في غرب البلاد وقصفت مناطق قرب مطار عسكري مما أسفر عن مقتل طفل في الثامنة.

(رويترز)