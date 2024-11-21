فرنسا تدين الهجمات التي تستهدف اليونيفيل في لبنان

قوات يونيفيل في مرجعيون، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

أنقرة: أدانت فرنسا، الخميس، الهجمات التي استهدفت قاعدة لقوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان “اليونيفيل”.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن 4 من الجنود أصيبوا نتيجة إطلاق صاروخ على قاعدة اليونيفيل، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضح البيان أنه في نفس اليوم تعرّضت دورية لليونيفيل تضم جنوداً فرنسيين لإطلاق نار، دون وقوع إصابات في الجنود.

وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة ضمان حرية حركة قوات حفظ السلام للقيام بمسؤولياتها بشكل كامل.

والثلاثاء، أعلنت اليونيفيل تعرّض قواتها لثلاث هجمات في جنوب لبنان، أسفرت إحداها عن إصابة 4 جنود، دون أن تعلن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات، علماً بأنها تعرّضت سابقاً لاستهدافات مباشرة من الجيش الإسرائيلي.

Ancora una volta le basi #UNIFIL del sud del #Libano diventano obiettivi nel conflitto tra #Israele e #Hezbollah. Colpito oggi l’avamposto di #Shama dove ha sede il comando italiano. 5 militari italiani sono sotto osservazione ma le loro condizioni non destano timori. pic.twitter.com/oqTtj43sag — Tg1 (@Tg1Rai) November 19, 2024

وتأسست بعثة “اليونيفيل” بقرار من مجلس الأمن، في مارس/آذار 1978، عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.

وتؤدي البعثة، البالغ عدد أفرادها 11 ألفاً، منهم 10 آلاف عسكري، دوراً مهماً في المساعدة على تجنّب التصعيد غير المقصود بين إسرائيل ولبنان من خلال آلية الاتصال التابعة للبعثة.

وتقوم بدوريات في جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية.

كما تدعم البعثة الجيش اللبناني من خلال التدريب، للمساعدة في تعزيز انتشاره بالجنوب، حتى يتمكن في نهاية المطاف من تولي المهام الأمنية.

(الأناضول)