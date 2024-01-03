سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تدين دعوات وزيرين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين من غزة

3 - يناير - 2024

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

حجم الخط
1

باريس: أدانت فرنسا تصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليين، حول تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان الأربعاء: “الحكومة الإسرائيلية لا تملك صلاحية تحديد المكان الذي يجب أن يعيش فيه الفلسطينيون على أرضهم”.
وأضافت أن الحكومة الفرنسية تدين تصريحات الوزيرين الإسرائيليين اللذين يريدان تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة وإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية فيه واحتلاله.
ودعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات “الاستفزازية غير المسؤولة والتي تؤجج التوترات”.
وأكدت أن “التهجير القسري للناس يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفقا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية)”.
وتصاعدت دعوات في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يواجه رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
وتشير تقديرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوجود أكثر من 700 ألف مستوطن بالمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و35 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 1:11 م

    هه توقفوا عن إرسال الأسلحة الفتاكة لقطعان الصهاينة الملاعين من عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸✌️🚀🐒🔥🐒🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

إعلام دولي وغرف مغلقة وأقمار اصطناعية: إسرائيل تسعى لاحتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين
27 - مارس - 2024
مصر وإيران تجددان رفضهما لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين
27 - فبراير - 2024
فيلم عن معاناة الفلسطينيين يفوز بـ”أفضل وثائقي” في مهرجان برلين
25 - فبراير - 2024
مصر والسعودية تشددان على الرفض القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح ومحاولات تهجير الفلسطينيين
22 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية