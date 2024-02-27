سياسة | دولي

فرنسا تدين دعوة وزير إسرائيلي لبناء وحدات سكنية جديدة بالضفة الغربية

27 - فبراير - 2024

وحدات استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية

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فرنسا: نددت فرنسا بدعوة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، مؤخرا إلى الموافقة على بناء 3 آلاف و300 وحدة سكنية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء، أن فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي مشروع بناء أو توسيع أي مستوطنة غير قانونية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن باريس تعارض “السياسة الاستيطانية التي تتعارض مع القانون الدولي، وتدين بشدة دعوة الوزير الإسرائيلي سموتريتش للموافقة على خطة بناء 3300 وحدة سكنية غير قانونية في الضفة الغربية”.

وأشار البيان إلى أن فرنسا صرحت في 21 فبراير/ شباط الجاري بوجوب وقف “السياسة الاستيطانية” الإسرائيلية.

وأردف أن الاستمرار في “السياسة الاستيطانية يتنافى مع هدف إقامة دولة فلسطينية ويشكل عائقا أمام ضمان السلام الدائم”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2024 الساعة 5:10 م

    ههه عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو لا تهتم بالغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ولا حتى بعصابة البيت الأسود الأمريكي يا انريكي 😁😆✋🚀🔥🚀

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