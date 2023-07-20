فرنسا تدين عنف المستوطنين وتؤكد دعم حل الدولتين وتقوية السلطة الفلسطينية

غزة – “القدس العربي”:

نددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بعنف المستوطنين، وأكدت دعم بلادها لـ “حل الدولتين”، وكذلك الجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية.

وجاء ذلك خلال اتصال أجرته الوزيرة الفرنسية مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي.

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته، أن كولونا، وضعت المالكي في صورة اللقاء الذي جمعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي في مقر الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.

وقد أطلعته على تفاصيل اللقاء فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وأهمية دعم وتعزيز السلطة الفلسطينية وتقويتها، وفتح أفق سياسية لعملية سياسية ذات مغزى عبر طاولة المفاوضات.

كما أكدت على إدانتها الشديدة لعنف المستوطنين ولكامل الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها دولة إسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته استعداد بلادها لدعم أية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية وإحداث اختراق يسمح بعودة المفاوضات وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة.

وخلال الاتصال تطرق المالكي إلى حجم الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال عبر أدواته المتنوعة، بما في ذلك إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وأكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى زيارة الأرض الفلسطينية المحتلة والاطلاع على ممارسات إسرائيل العنصرية والفاشية بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه الوزير المالكي إلى “حقيقة فاشية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتداعيات سياسة تلك الحكومة على أوضاع الفلسطينيين وحقوقهم في وطنهم وأرضهم وممتلكاتهم وكيانهم ووجودهم بما يشمل الهدم والقتل والاعتقال والاستيطان والضم”.

وأشار كذلك إلى آخر تصريحات الاستيطان والعنصرية، التي أدلى بها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموترتيش، التي دعا فيها إلى العمل من أجل اعتبار السلطة الفلسطينية “كيان معادي”، مؤكدا على خطورة تداعيات مثل هذه المواقف.

كما أكد أن الجانب الفلسطيني معني بعودة المفاوضات، لكن بضمانات المجتمع الدولي “حتى لا تتكرر المآسي السابقة في طبيعة تهرب الجانب الإسرائيلي من استحقاقاته وفق الاتفاقيات الموقعة والقرارات الأممية والقانون الدولي”.

وشكر بالوزيرة الفرنسية، على البيانات السياسية الأخيرة التي صدرت، والتي تم فيها إدانة اجتياح إسرائيل لمخيم جنين، وما نتج عنه من مآسٍ إنسانية وبشرية واجتماعية وخدماتية، وتدمير للبنية التحتية والمنازل وتهجير للسكان، وتعطيل لطبيعة الحياة داخل المخيم وفي المدينة ذاتها.

وخلال الاتصال اتفق الوزيران المالكي ونظيرته الفرنسية كولونا، على استمرار عملية التشاور والتواصل بينهما.