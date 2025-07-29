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فرنسا ترحّب بإعلان بريطانيا بشأن الدولة الفلسطينية وترى أن الخطوة “تفتح آفاق السلام”- (تدوينة)

منذ 11 دقيقة

وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو

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باريس: رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء بإعلان بريطانيا أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، وقال “سويا (…) نوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام” في المنطقة.

موقف بارو جاء بعيد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر إذا لم تبادر إسرائيل لاتّخاذ “خطوات حيوية” في غزة، بينها الموافقة على وقف اطلاق النار.

وجاء في منشور الوزير الفرنسي “تنضمّ المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين”.

وكان جاء في إعلان ستارمر “قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن”، لافتا إلى أنه “مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك”.

يأتي ذلك بعد بضعة أيام على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر.

(أ ف ب)

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