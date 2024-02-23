سياسة | دولي

فرنسا ترحّل إمام مسجد إلى تونس وتتهمه بالتحريض على التطرف- (فيديو)

23 - فبراير - 2024

لقطة من الأرشيف لمسجد باريس الكبير

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باريس: قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن فرنسا رحّلت إمام مسجد إلى تونس، واتهمته بإلقاء خطبة تتسم بالتطرف.

وتابع دارمانين أنه بعد أقل من 12 ساعة من اعتقاله، تم طرد إمام المسجد من البلاد.

وأضاف وزير الداخلية، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “هذا دليل على أن قانون الهجرة، الذي بدونه لم يكن يتسنى تنفيذ مثل هذا الترحيل السريع، يجعل فرنسا أقوى”.

ووَرَدَ أن رجل الدين المسلم من مركز دعوي بالقرب من أفينيون بجنوبي فرنسا، وَصَفَ العلم الفرنسي بأنه “عنصر شيطاني”، في خطبة ألقاها يوم 9 شباط/فبراير. وكان هناك تسجيل فيديو للخطبة، كما قدم آخرون للسلطات سبباً للقلق.

و”تتعارض تصريحاته مع القيم الفرنسية، وتعزز التمييز ضد المرأة والتوترات مع الجالية اليهودية”، كما تنقل “مفهوماً حرفياً ورجعياً وغير متسامح وعنيفاً للإسلام”، وفقا لأمر الترحيل، كما ذكرت هيئة الإذاعة العامة “فرانس إنفو”.

وقال الإمام لاحقا إنها “زلة لسان”، موضحا أنه كان في الواقع ينتقد المنافسات الشديدة بين مشجعي البلدان المغاربية خلال فعاليات كأس أمم أفريقيا 2024.

ويعيش الإمام في فرنسا منذ منتصف الثمانينات، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

 

وفي ردّه، ندد الإمام التونسي، اليوم الجمعة بالقرار “التعسفي” مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا حيث تقيم عائلته.

وأوضح في تصريح من مقر سكنه في منطقة سليمان (شرق) التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن العاصمة تونس: “سأدافع عن نفسي للعودة إلى فرنسا كنت أعيش هناك منذ 40 عاما”.

وتابع: “المحامي سيقدم قضية إلى المحكمة بفرنسا من أجل حق الدفاع. وسنواصل العمل في صورة ما لم تنصفني المحكمة سنمر إلى المحكمة الأوروبية”.

وأضاف محجوبي (52 عاما) الذي تحمل عائلته الجنسية الفرنسية “لم أسب الجالية اليهودية ولم أسب العلم الفرنسي”.

(وكالات)

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