توتر بعد طرد زوجة سفير جزائري من فرنسا وظهور وثيقة سرية لروتايو

الجزائر- “القدس العربي”:
في تطور جديد يزيد من حدّة توتر العلاقات بين البلدين، تعرضت زوجة سفير جزائري حاملة لجواز دبلوماسي للطرد لدى وصولها إلى الأراضي الفرنسية. يأتي ذلك في وقت كشف الإعلام الفرنسي عن وثيقة سرية أصدرتها وزارة الداخلية بقيادة اليميني برونو روتايو، تتضمن سلسلة من التقييدات ضد الشخصيات الجزائرية، وهو ما يدعم الاتهامات الموجهة لهذا الوزير بالوقوف وراء كل القرارات التي تسعى لإحداث القطيعة بين البلدين.
ووفق الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن زوجة سفير الجزائر بمالي تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة عدم امتلاكها المال، رغم أنها كانت في وضع قانوني، حيث قدمت شهادة الإيواء، ووثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها. واتهمت الوكالة وزير الداخلية الفرنسي، شخصيا بإعطاء تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد حرم السفير، وذلك بعد ساعات فقط من تصريحات تهدئة أدلى بها الرئيس الفرنسي من البرتغال، والتي هدفت إلى تخفيف حدة الأزمة بين الجزائر وفرنسا.
وكالة الأنباء الجزائرية: زوجة سفير الجزائر بمالي تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة عدم امتلاكها المال، رغم أنها كانت في وضع قانوني
وأكدت الوكالة التي تعبر عن الخط الرسمي أن هذا التصرف يمثل “قمة الاستفزاز” من قبل وزير الداخلية الفرنسي، الذي جعل من الجزائر محور برنامجه الوحيد، متجاوزًا بذلك رئيسه. وأشارت إلى أن الجزائر، التي تعتبر ضحية لهذا الخطاب المزدوج داخل هرم الدولة الفرنسية، لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، وستتخذ جميع الإجراءات التي يفرضها هذا الوضع.
وفي التنظيم الجزائري، يحق لزوجة السفير اكتساب الجواز الدبلوماسي، علما أن حاملي هذا الجواز معفيون من التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية بموجب مرسوم مشترك بين البلدين يعود لسنة 2013.
وكانت الحكومة الجزائرية، قبل أيام قد عبرت عن استغرابها ودهشتها إزاء إعلان وزير الخارجية الفرنسي اتخاذ إجراءات تقييدية بحق شخصيات جزائرية، مؤكدة أنه لم يتم إبلاغها بأي شكل من الأشكال بذلك، رغم أن المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري – الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المهمة، تنص على ذلك.
وسُجلت وفق الخارجية الجزائرية، حالتان في الآونة الأخيرة لمنع دخول شخصيات حاملة لجواز دبلوماسي. وفي الأولى، حسب المصدر ذاته تأسفت السلطات الفرنسية ووصفتها بأنها حادث عارض ناتج عن اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. أما الحالة الثانية، التي وقعت مؤخرًا، فلا تزال محل طلب تفسيرات مماثل وُجّه إلى السلطات الفرنسية.
ويبدو التقدير القائل بوقوف وزير الداخلية برونو روتايو وراء هذه القرارات صحيحا، في ظل ما كشفته صحيفة “لا تريبيون دو ديمونش”، التي نشرت نص وثيقة سرية عن الإجراءات التي يوصي بها هذا الوزير في تصعيد العلاقة مع الجزائر. وتنص هذه الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات والمشفوعة بختم سري للغاية، على اتخاذ قيود كبيرة على التأشيرات تستهدف النخبة الجزائرية، بالإضافة إلى فرض قيود على الحركة ضد المسؤولين العسكريين والاقتصاديين الجزائريين، وإدراج بعض الشخصيات في قائمة “غير المرغوب فيهم”، وتعليق أنشطة شركات الطيران والشحن الجزائرية في فرنسا، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود.
يبدو التقدير القائل بوقوف وزير الداخلية برونو روتايو وراء هذه القرارات صحيحا، في ظل ما كشفته صحيفة “لا تريبيون دو ديمونش”، التي نشرت نص وثيقة سرية عن الإجراءات التي يوصي بها هذا الوزير في تصعيد العلاقة مع الجزائر
وتذكر الوثيقة أن الإجراءات الانتقامية تعني كلا من وزارات الداخلية، والمالية، والنقل، والخارجية، في فرنسا، وستتضمن استدعاء القناصل الجزائريين في فرنسا لتذكيرهم بالاتفاقية الثنائية لعام 1994 بشأن إعادة مواطنيهم، بالإضافة إلى إمكانية رفع نزاع دولي بشأن انتهاك الجزائر لالتزاماتها. كما تُحذّر الوثيقة من أن بعض المؤثرين الجزائريين في فرنسا يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، مع استعراض حالة أحد المؤثرين الذي رفضت بلاده استقباله رغم امتلاكه جواز سفر جزائريا، مما يعكس رفض الجزائر الامتثال لالتزاماتها الدولية، على حد زعمها.
وفي الجزائر، تتفاعل هذه القضية في الأوساط السياسية والإعلامية. ومما قاله عبد العزيز زياري، رئيس البرلمان الجزائري السابق، في هذا الشأن، إنه لن يستخدم جواز السفر الدبلوماسي لدخول فرنسا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها باريس بحق بعض المسؤولين الجزائريين، مؤكدًا أن الإساءة الصادرة من المسؤولين الفرنسيين تجاه الجزائر تستوجب موقفًا حازمًا.
وأوضح زياري في حوار له مع جريدة “الخبر”، أنه في حال رغبة أفراد عائلته المقيمين في فرنسا بلقائه، فعليهم زيارته في الجزائر، مشددًا على ضرورة اتخاذ السلطات الجزائرية إجراءات لمنع أي محاولات ضغط أو ابتزاز عبر هذه الوثيقة. وأضاف أن الجزائر لا تربطها بفرنسا أي مصالح لا يمكن الاستغناء عنها، باستثناء الجالية الجزائرية هناك، والتي تتعرض لمضايقات يومية، خاصة في ما يتعلق بممارسة شعائرها الدينية.
واعترف زياري أن الارتباط النفسي لعدد من المسؤولين الجزائريين بفرنسا هو العقبة الحقيقية التي يجب تجاوزها، مبرزا أنه “رغم تكوينه العلمي والمهني بالفرنسية وإتقانه لهذه اللغة، إلا أنه لا يرى ضرورة للحفاظ على العلاقات مع فرنسا في ظل الظروف الحالية”، لكنه شدد على أهمية حماية الجالية الجزائرية في هذا البلد. وأبرز المسؤول السابق، بخصوص رأيه فيما يجب اتخاذه، أن الجزائر ليست بحاجة إلى إصدار قرار رسمي حول جوازات السفر الدبلوماسية، بل يمكن الاكتفاء بطلب عدم استخدامها لدخول فرنسا، مشيرًا إلى إمكانية السفر بها إلى دول أخرى ضمن فضاء شنغن لمن يرغب في ذلك.
نظام الجزائر يود ان يرى في خطاب ماكرون في البرتغال نبرة تهدئة..
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نبرة الصوت كانت هادئة فعلا.. عكس محتوى ما قاله امام الكاميرات..
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وقد رأى “راي القدس” في مقال البارحة ان ماكرون دخل في معمعة الصدام شخصيا.. بنبرة هادئة..
الجزائر دولة حريصة على إستقلالها و لا تسمح أن تظل تحت مظلة الحماية و إن كان إستقلالها كان نتيجة أعتى حروب التحرير في العالم الجزائر لا ترضى أن يستباح فيها كل شئ لمجرد علاقة نضطر فيها لشراء القطارات و نمنح الإمتيازات للفرنسيين في كل شئ على حساب مقدرات الشعب إختلاف كبير بين نهج الجزائر و معاملة فرنسا لجوارها .
تتمة..
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ماكرون دخل بثقله في النزاع.. هذا شيئ لا يريد نظام الجزائر ان ينظر اليه..
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ولعل استقبال الماريشال حفثر من طرف ماكرون لاكبر دليل على اين تتجه الامور..
مجرد تساؤل
أليس هذه خطوات للوراء ودعوة للحوار؟
لم أشكك قط لما قال تبون ما نصه:
1- “الجزائر قوة ضاربة”
2- “ما عدا القوه الإلهية القاهرة، ما فيهش قوه في العالم اللي تقدر تضغط على الجزائر”
ماكرون أكد من البرتغال هذه الحقيقة، للأسف الشديد ينكرها بعض الجزائريين، ويحاول طمسها خصومها. حيث قال ما نصه:
– لقد أنْصَتُ إلى كلام تبون الذي طالبه بالتحرك في مقابلته مع صحيفة “لوبنيون”.
– اتفاقية 1994 يجب احترامها.
– اتفاقية 1968 لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، فهذا لا معنى له.
– لن نحرز تقدماً إذا لم يكن هناك عمل /دعوة للحوار/، لا يمكننا التحدث عبر الصحافة
لما طالب اليمين المتطرف إلغاؤها، وعلى رأسهم روتايو ودريانكور، ورئيس الحكومة الذي أمهل الجزائر ستة أسابيع لاستعادة “المرحلين”، جاءهم رد غير منتظر من الخارجية الجزائرية، برفضها للمهل والإنذارات، زلزل الأرض تحت أقدامهم وأخلط أوراقهم.
وجاءهم الرد السالف من ماكرون باعتباره صفعة وتنصل من غطرستهم.
أدعوا القراء الكرام لمشاهدة الرعب والتخبط والحيرة التي وقع فيهم كزافيي دريانكور في هذا الفيديو:
“youtube.com/watch?v=9pq6imLkv_c”
وهو الذي قال في مذكراته “اللغز الجزائري”،ما نصه:
“أنني معجب بإصرارهم، والطريقة التي يُجيدون بها تركيع محاوريهم، ونحن الفرنسيين منهم طبعا”.
أكد الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة الصحراوية، سلامة محمد يوسف، أن حكم محكمة التحكيم الرياضي “التاس” بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بخصوص مباراة اتحاد الجزائر أمام نهضة بركان، هو انتصار جديد للقضية الصحراوية ضد مخططات الاحتلال المغربي الذي يحاول “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية.
قول له ان يزيح الغشاوة عن عينيه.. فلا يوجد الغاء.. بل تأكيذ..
الصدق في رمضان مطلوب…محكمة الطاس الرياضية رفضت مطالب الفريق الجزائري جملة وتفصيلا..وتركت موضوع الراية على القميص للاتحادية الأفريقية.
“التاس” فصلت في دعوتين.
1 دعوة اتحاد العاصمة بإعادة المقابلة فخسرتها.
2 ودعوة الإتحاد الجزائر لكرة القدم بعدم قانونية وشرعية قمصان نهضة بركان فربحها بشقيها الرياضي والسياسي.
الشق الرياضي أن المحكمة ألغت قرار “الكاف” باعتماد قمصان نهضة بركان لأنه مخالفة للوائح الكاف والفيفا.
والشق السياسي وهم أهم من الشق الرياضي، نفت أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، بتأكيده أنها لا تتطابق مع خريطة المغرب الرسمية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، والتحقت بمحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.
وهكذا أصبح لجبهة البوليزاريو والجزائر ثلاثة أحكام قضائية تدعم موقفهما، وتدحض موقف كل من اعترف بمغربية الصحراء.
إلى الأخ عبد الرحيم المغربي.: مارس 2, 2025 الساعة 7:11 م
مجرد تساؤل.
ما هو دور المحاكم !!!؟؟؟
دور المحاكم الفصل في القضايا، وليس تركها لرأي هذا الطرف أو ذاك.
والصدق مطلوب في رمضان وفي غير رمضان.
كما أن لي رقاب الكلمات وتحوير مضمونها لتضليل الناس محرم.
قرار “التاس” كان واضحا لا غبار عليه، لقد اعتبرت أن قمصان نهضة بركان مخالفة للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبناء عليه ألغت قرار “الكاف” القاضي بالإبقاء على اعتماد القمصان. بمعنى أن “الكاف” خالف لوائحه، لا سيما المادة 1.03، وخالف لوائح “الفيفا”، لا سيما المادة 4، كما جاء في الفقرة الثالثة من القرار.
وهذا نص قرارها:
La Formation arbitrale du TAS a conclu que les maillots du RS Berkane pour la Coupe de la Confédération 2023/24, en ce qu’ils représentent une carte territoriale comprenant une image à caractère politique, étaient contraires aux règlements de la CAF. La décision de la CAF de maintenir l’approbation des maillots est ainsi annulée et l’appel de la FAF est admis.
وبهذا القرار، لم تترك ‘التاس” الموضوع لـ “الكاف” بل قررت إلغاؤه لأن غير قانوني، وعلى الكاف أن تنسجم مع لوائحها ولوائح الفيفا، وليس بخرقها تتقدم كرة القدم الإفريقية.
النضام العسكري يغرق في رمال الصحراء المغربية و كل محاولاته لقلب الحقائق ترتد عليه مضاعفة ورتريد من عزلته. و لا افهم ارتمائه الأخير في احضان الأمريكان و حديته عن التطبيع مجانا بدون اي مقابل و حتى انه لم يذكر بتاتا نزاع الصحراء عند ملاقاة المسؤولين الأمريكان. في المغرب يمكن تبرير مداهنتنا للغرب و مسايرتهم في التطبيع الذي قبلنا به على مضض لتجنيب بلدنا ويلات التقسيم و التفتيت، و لكن ياي حجة تبرر الجزائر ارتماءها في احضان الأمريكان المتصهينين و هل تضن أنها ستوفر لهم حضن العشيقة الدافئ الذي سيجعلهم يرجعون عن اعترافهم بمغربية الصحراء؟