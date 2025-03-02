توتر بعد طرد زوجة سفير جزائري من فرنسا وظهور وثيقة سرية لروتايو

الجزائر- “القدس العربي”:

في تطور جديد يزيد من حدّة توتر العلاقات بين البلدين، تعرضت زوجة سفير جزائري حاملة لجواز دبلوماسي للطرد لدى وصولها إلى الأراضي الفرنسية. يأتي ذلك في وقت كشف الإعلام الفرنسي عن وثيقة سرية أصدرتها وزارة الداخلية بقيادة اليميني برونو روتايو، تتضمن سلسلة من التقييدات ضد الشخصيات الجزائرية، وهو ما يدعم الاتهامات الموجهة لهذا الوزير بالوقوف وراء كل القرارات التي تسعى لإحداث القطيعة بين البلدين.

ووفق الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن زوجة سفير الجزائر بمالي تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة عدم امتلاكها المال، رغم أنها كانت في وضع قانوني، حيث قدمت شهادة الإيواء، ووثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها. واتهمت الوكالة وزير الداخلية الفرنسي، شخصيا بإعطاء تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد حرم السفير، وذلك بعد ساعات فقط من تصريحات تهدئة أدلى بها الرئيس الفرنسي من البرتغال، والتي هدفت إلى تخفيف حدة الأزمة بين الجزائر وفرنسا.

وكالة الأنباء الجزائرية: زوجة سفير الجزائر بمالي تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة عدم امتلاكها المال، رغم أنها كانت في وضع قانوني

وأكدت الوكالة التي تعبر عن الخط الرسمي أن هذا التصرف يمثل “قمة الاستفزاز” من قبل وزير الداخلية الفرنسي، الذي جعل من الجزائر محور برنامجه الوحيد، متجاوزًا بذلك رئيسه. وأشارت إلى أن الجزائر، التي تعتبر ضحية لهذا الخطاب المزدوج داخل هرم الدولة الفرنسية، لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، وستتخذ جميع الإجراءات التي يفرضها هذا الوضع.

وفي التنظيم الجزائري، يحق لزوجة السفير اكتساب الجواز الدبلوماسي، علما أن حاملي هذا الجواز معفيون من التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية بموجب مرسوم مشترك بين البلدين يعود لسنة 2013.

وكانت الحكومة الجزائرية، قبل أيام قد عبرت عن استغرابها ودهشتها إزاء إعلان وزير الخارجية الفرنسي اتخاذ إجراءات تقييدية بحق شخصيات جزائرية، مؤكدة أنه لم يتم إبلاغها بأي شكل من الأشكال بذلك، رغم أن المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري – الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المهمة، تنص على ذلك.

وسُجلت وفق الخارجية الجزائرية، حالتان في الآونة الأخيرة لمنع دخول شخصيات حاملة لجواز دبلوماسي. وفي الأولى، حسب المصدر ذاته تأسفت السلطات الفرنسية ووصفتها بأنها حادث عارض ناتج عن اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. أما الحالة الثانية، التي وقعت مؤخرًا، فلا تزال محل طلب تفسيرات مماثل وُجّه إلى السلطات الفرنسية.

ويبدو التقدير القائل بوقوف وزير الداخلية برونو روتايو وراء هذه القرارات صحيحا، في ظل ما كشفته صحيفة “لا تريبيون دو ديمونش”، التي نشرت نص وثيقة سرية عن الإجراءات التي يوصي بها هذا الوزير في تصعيد العلاقة مع الجزائر. وتنص هذه الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات والمشفوعة بختم سري للغاية، على اتخاذ قيود كبيرة على التأشيرات تستهدف النخبة الجزائرية، بالإضافة إلى فرض قيود على الحركة ضد المسؤولين العسكريين والاقتصاديين الجزائريين، وإدراج بعض الشخصيات في قائمة “غير المرغوب فيهم”، وتعليق أنشطة شركات الطيران والشحن الجزائرية في فرنسا، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود.

يبدو التقدير القائل بوقوف وزير الداخلية برونو روتايو وراء هذه القرارات صحيحا، في ظل ما كشفته صحيفة “لا تريبيون دو ديمونش”، التي نشرت نص وثيقة سرية عن الإجراءات التي يوصي بها هذا الوزير في تصعيد العلاقة مع الجزائر

وتذكر الوثيقة أن الإجراءات الانتقامية تعني كلا من وزارات الداخلية، والمالية، والنقل، والخارجية، في فرنسا، وستتضمن استدعاء القناصل الجزائريين في فرنسا لتذكيرهم بالاتفاقية الثنائية لعام 1994 بشأن إعادة مواطنيهم، بالإضافة إلى إمكانية رفع نزاع دولي بشأن انتهاك الجزائر لالتزاماتها. كما تُحذّر الوثيقة من أن بعض المؤثرين الجزائريين في فرنسا يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، مع استعراض حالة أحد المؤثرين الذي رفضت بلاده استقباله رغم امتلاكه جواز سفر جزائريا، مما يعكس رفض الجزائر الامتثال لالتزاماتها الدولية، على حد زعمها.

وفي الجزائر، تتفاعل هذه القضية في الأوساط السياسية والإعلامية. ومما قاله عبد العزيز زياري، رئيس البرلمان الجزائري السابق، في هذا الشأن، إنه لن يستخدم جواز السفر الدبلوماسي لدخول فرنسا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها باريس بحق بعض المسؤولين الجزائريين، مؤكدًا أن الإساءة الصادرة من المسؤولين الفرنسيين تجاه الجزائر تستوجب موقفًا حازمًا.

وأوضح زياري في حوار له مع جريدة “الخبر”، أنه في حال رغبة أفراد عائلته المقيمين في فرنسا بلقائه، فعليهم زيارته في الجزائر، مشددًا على ضرورة اتخاذ السلطات الجزائرية إجراءات لمنع أي محاولات ضغط أو ابتزاز عبر هذه الوثيقة. وأضاف أن الجزائر لا تربطها بفرنسا أي مصالح لا يمكن الاستغناء عنها، باستثناء الجالية الجزائرية هناك، والتي تتعرض لمضايقات يومية، خاصة في ما يتعلق بممارسة شعائرها الدينية.

واعترف زياري أن الارتباط النفسي لعدد من المسؤولين الجزائريين بفرنسا هو العقبة الحقيقية التي يجب تجاوزها، مبرزا أنه “رغم تكوينه العلمي والمهني بالفرنسية وإتقانه لهذه اللغة، إلا أنه لا يرى ضرورة للحفاظ على العلاقات مع فرنسا في ظل الظروف الحالية”، لكنه شدد على أهمية حماية الجالية الجزائرية في هذا البلد. وأبرز المسؤول السابق، بخصوص رأيه فيما يجب اتخاذه، أن الجزائر ليست بحاجة إلى إصدار قرار رسمي حول جوازات السفر الدبلوماسية، بل يمكن الاكتفاء بطلب عدم استخدامها لدخول فرنسا، مشيرًا إلى إمكانية السفر بها إلى دول أخرى ضمن فضاء شنغن لمن يرغب في ذلك.