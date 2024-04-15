فرنسا تستدعي السفير الإيراني للتنديد بالهجوم على إسرائيل

باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الإثنين إنها استدعت السفير الإيراني للتنديد بالهجوم الإيراني على إسرائيل.

وذكرت الوزارة في بيان “تم تذكيره بأقصى قدر من الحزم بتنديد فرنسا بالهجوم”، مضيفة أن باريس تعمل مع شركائها لتهدئة الوضع وتدعو الجميع إلى ضبط النفس.

(رويترز)