سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تستدعي السفير الإيراني للتنديد بالهجوم على إسرائيل

15 - أبريل - 2024

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باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الإثنين إنها استدعت السفير الإيراني للتنديد بالهجوم الإيراني على إسرائيل.

وذكرت الوزارة في بيان “تم تذكيره بأقصى قدر من الحزم بتنديد فرنسا بالهجوم”، مضيفة أن باريس تعمل مع شركائها لتهدئة الوضع وتدعو الجميع إلى ضبط النفس.

(رويترز)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 15, 2024 الساعة 5:49 م

    يعني فرنسا تريد من ايران تقبل صفعات الصهاينة و السكوت …؟ وقاحة ما بعدها وقاحة ……! الجميع في التعاسة سوى ……! ديمقراطيين ديكتاتوريين ……!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 15, 2024 الساعة 5:52 م

    طبعا فرنسا الماكرونية الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان لا يعجبها انتقام إيران يا إخوان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀

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