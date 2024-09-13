سياسة | دولي

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني “على خلفية نقل صواريخ باليستية لروسيا”

13 - سبتمبر - 2024

السفارة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس- ا ف ب

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باريس: قال مصدر دبلوماسي، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت، أمس الخميس، القائم بالأعمال الإيراني على خلفية ما تردّد بشأن نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الأسبوع الجاري، أن روسيا تلقّت صواريخ باليستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في حربها مع أوكرانيا في غضون أسابيع.

ونفت إيران تلك المزاعم.

(رويترز)

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  1. يقول أبو تاج الحكمة الأول وارث الخاتم النبوي الشريف:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 11:44 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اليوم فرنسا وقبلها بريطانيا بمؤازرة أوكرانيا يهددون إيران أما عندما امريكا زودت اسرائيل بكل أنواع الأسلحة لقتل شعب أعزل في بيوته لم نجد دولة عربية واحدة وقفت في وجه أمريكا

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  2. يقول fady lehlehel:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 11:58 ص

    غرب لا يستحي – وهل تم استدعائكم لنقلكم كافه انواع السلاح لاوكرانيا

    رد

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