فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني “على خلفية نقل صواريخ باليستية لروسيا”

باريس: قال مصدر دبلوماسي، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت، أمس الخميس، القائم بالأعمال الإيراني على خلفية ما تردّد بشأن نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الأسبوع الجاري، أن روسيا تلقّت صواريخ باليستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في حربها مع أوكرانيا في غضون أسابيع.
ونفت إيران تلك المزاعم.
(رويترز)
بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم فرنسا وقبلها بريطانيا بمؤازرة أوكرانيا يهددون إيران أما عندما امريكا زودت اسرائيل بكل أنواع الأسلحة لقتل شعب أعزل في بيوته لم نجد دولة عربية واحدة وقفت في وجه أمريكا
غرب لا يستحي – وهل تم استدعائكم لنقلكم كافه انواع السلاح لاوكرانيا