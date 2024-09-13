فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني “على خلفية نقل صواريخ باليستية لروسيا”

السفارة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس- ا ف ب

باريس: قال مصدر دبلوماسي، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت، أمس الخميس، القائم بالأعمال الإيراني على خلفية ما تردّد بشأن نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الأسبوع الجاري، أن روسيا تلقّت صواريخ باليستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في حربها مع أوكرانيا في غضون أسابيع.

ونفت إيران تلك المزاعم.

(رويترز)