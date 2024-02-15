فرنسا تستضيف مؤتمرا وزاريا حول السودان في أبريل المقبل

باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ودبلوماسيون إن فرنسا ستعقد اجتماعا وزاريا في منتصف أبريل نيسان لمساعدة السودان والدول المجاورة على مواجهة تداعيات الحرب الأهلية التي أدت إلى نزوح الملايين وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.

وحثت الأمم المتحدة الدول على عدم نسيان المدنيين المتضررين من حرب السودان، وناشدتها جمع 4.1 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية ودعم أولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة.

ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون نسمة، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، بينما فر أكثر من 1.5 مليون شخص إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وقال سيجورنيه في جلسة برلمانية “لا يمكن أن تصبح أزمة منسية”، مضيفا أن المؤتمر سيعقد في 15 أبريل نيسان.

وتدور الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الصراع.

وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن المؤتمر سيجمع وزراء من الدول المجاورة وجهات إقليمية فاعلة ودولا غربية بالإضافة إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير ربحية عاملة في المنطقة.

وصرح دبلوماسيون بأن محادثات ستجري أيضا حول الوضع السياسي رغم أنه من غير المقرر دعوة الفصيلين المتحاربين.

(رويترز)