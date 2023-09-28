فرنسا تسجل أدنى معدل للمواليد منذ الحرب العالمية الثانية

باريس: أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي “إنسي” اليوم الخميس بأن فرنسا سجلت العام الماضي معدل مواليد أقل مقارنة بأي عام مضى منذ الحرب العالمية الثانية.

وبلغ المعدل حوالي 762 ألف طفل، بتراجع نسبته 2.2% عن عام 2021، و 12.8% عن عام 2010 .

وبلغت نسبة التراجع 20.8 % بالمقارنة مع عام 1971، عندما وصلت المواليد في فترة ما بعد الحرب إلى ذروتها. ولم يحدث انقطاع لهذا الاتجاه النزولي المستمر منذ عام 2011، سوى في عام 2021 الذي شهد زيادة طفيفة.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أن التراجع في فرنسا كان أقل من التراجع العام المسجل في أنحاء الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته4.9%. ولم يقدم المكتب أي سبب لهذا التراجع.

(د ب أ)