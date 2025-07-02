فرنسا تسلّم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد

دكار: سلّمت فرنسا الثلاثاء السنغال قاعدة عسكرية كان يستخدمها جيشها، وذلك في إطار انسحاب القوات الفرنسية من البلاد الواقعة في غرب إفريقيا.

وأعلن رئيس السنغال بشير ديوماي فاي في أواخر العام الماضي أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، يتعيّن عليها أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال بحلول عام 2025، في إطار آلية بدأ تنفيذها في آذار/ مارس مع تسليم أولى المنشآت للسلطات السنغالية.

وسلّمت فرنسا الثلاثاء مركز اتصالات عسكرية يقع في مدينة روفيسك القريبة من دكار، وفق بيان للسفارة الفرنسية في السنغال.

والمركز، وفق البيان، كان “مسؤولا عن الاتصالات على الساحل الجنوبي للأطلسي منذ عام 1960”.

وبعد استقلالها في عام 1960، بقيت السنغال واحدة من أكثر حلفاء فرنسا موثوقية في إفريقيا.

لكنّ فاي الذي تولّى السلطة في عام 2024، تعهّد بمعاملة فرنسا كأيّ شريك أجنبي آخر.

ونتيجة لذلك، من المقرّر تسريح جميع الموظفين السنغاليين الذين يعملون لحساب القوات الفرنسية في السنغال اعتبارا من الأول من تموز/يوليو.

(أ ف ب)