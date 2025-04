فرنسا تصبح أول دولة تُدرج الحق في الإجهاض ضمن دستورها- (فيديو)

فرساي: أصبحت فرنسا، الإثنين، أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي “نتحمل دينا أخلاقيا” تجاه كلّ النساء اللواتي “عانَين في أجسادهنّ” من عمليات الإجهاض غير القانونية.

ووافق 780 عضوًا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”.

وصوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.

وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة “إكس” بـ”حرية جديدة يكفلها الدستور”.

France just became the first country in the world to include the legality of abortions in its constitution.

The French Parliament voted in favor by 780 votes to 72.

