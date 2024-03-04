فرنسا تصبح أول دولة تُدرج الحق في الإجهاض ضمن دستورها- (فيديو)

فرساي: أصبحت فرنسا، الإثنين، أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي “نتحمل دينا أخلاقيا” تجاه كلّ النساء اللواتي “عانَين في أجسادهنّ” من عمليات الإجهاض غير القانونية.

ووافق 780 عضوًا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”.

وصوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.

وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة “إكس” بـ”حرية جديدة يكفلها الدستور”.

BREAKING: France just became the first country in the world to include the legality of abortions in its constitution. The French Parliament voted in favor by 780 votes to 72. Via @FranceNews24 pic.twitter.com/TzuK75OEc8 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 4, 2024

ووصف ماكرون القرار بأنه “فخر فرنسي” و”رسالة عالمية”.

Fierté française, message universel. Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public. Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2024

وكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق الإثنين عن معارضته “لكلّ حقّ في إلغاء روح بشرية”.

وتعهد ماكرون في 8 آذار/مارس 2023 إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي اثارها في حزيران/يونيو 2022 إلغاء حكم يضمن للأمريكيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.

وبعد تبنيه نهاية كانون الثاني/يناير في الجمعة الوطنية بغالبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر توترًا بشأنه.

(أ ف ب)