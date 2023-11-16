سياسة | عربي | فلسطين

فرنسا تصف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بأنه “سياسة إرهاب”

16 - نوفمبر - 2023

مستوطنون إسرائيليون في مدينة نابلس

حجم الخط
2

باريس: نددت فرنسا الخميس بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها “سياسة إرهاب” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

وفي حديثها للصحافيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليغاندر أيضا إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.

وأضافت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 5:14 م

    بل أبشع من الإرهاب أضعافا مضاعفة، يبدو أن شرذمة عصابة الشر من النتن ياهو و زبانيته من بنغفير وسموتريتش و غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة ليسوا من طينة البشر أبدا أبدا بل من نسل يأجوج ومأجوج عليهم اللعنة على بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل لعصابة النتن ياهو ثم يبطش بهم البطشة الكبرى 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥

    رد
  2. يقول سالم:
    نوفمبر 26, 2023 الساعة 4:54 م

    فرنسا تدعم سياسة الإرهاب الصهيونية من جهة، وتستنكرها من جهة اخرى.

    رد

أخبار ذات صلة

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية ويسرقون 300 رأس غنم
منذ 6 ساعات
“القسام” تتبنى عمليتين ضد قوات الاحتلال بالضفة الغربية
منذ 7 ساعات
جيش الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويغلق طرقا في الخليل
منذ 9 ساعات
آلية إسرائيلية تدهس جثمان مسن فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال- (فيديو)
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية