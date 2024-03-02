فرنسا تعتبر أن السلطات الإسرائيلية “مسؤولة” عن الوضع الإنساني في غزة

باريس: انتقد وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت السبت السلطات الإسرائيلية معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال ستيفان سيجورنيه “من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية”، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي “يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها ويتحمّل الإسرائيليون مسؤوليتها”.
وكثّفت فرنسا جهودها مع السلطات الإسرائيلية من أجل فتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية.
لكن ذلك لم يحصل و”تزيد المجاعة من الرعب”، وفق ما أوضح سيجورنيه الذي زار المنطقة قبل شهر.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد المأساة التي وقعت الخميس حين أدت النيران الإسرائيلية والتدافع إلى استشهاد 115 شخصا، وفق حركة حماس، خلال توزيع مساعدات إنسانية في القطاع.
ودعا سيجورنيه الجمعة عبر إذاعة “فرانس إنتر” إلى إجراء تحقيق مستقل لاستبيان ما حصل.
والسبت، رأى أن هناك “طريقا مسدودا بشأن رفح” في جنوب القطاع حيث يتكدّس حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على الحدود المغلقة مع مصر، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن هجوم بري قريبا على رفح لإلحاق الهزيمة بالحركة في “معقلها الأخير”.
(أ ف ب)
كلامهم فاقد للمصداقية الأخلاقية والقانونية لأنهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين ولا يمكن أن يفلتوا من هذه الجرائم مهما قالوا
إذا عليكم والإتحاد الأوربي كله أن يوقف تصدير السلاح وتدعون ج المحكمة الدولية لإتخاذ قرار فوري لوقف الحرب ومنع إسرائيل من متابعة حرب الإبادة على غزة والشعب الفلسطيني! عدا ذلك فهي مجرد تصريحات لاتضر ولاتنفع!
نفاق و مذلة لفرنسا نفسها. احسن ما تسطيع فعله فرنسا السكوت
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لا والله. شئ جديد علينا . شكرا للمعلومة.
العالم كله يعتبر و يتأسف ويندد….في المقابل الاوضاع في غزة تتأزم وتتفاقم…..والصهاينة يتمادون في محو غزة عن الخريطة
فرنسا الإرهابية تقول ما لا تفعل ولها يد ملطخة بدماء الأطفال في الوضعية الإنسانية التي آلت إليها غزة المغدور بها .