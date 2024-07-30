فرنسا تعلن اعترافها بخطة “الحكم الذاتي” للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية

الرباط- “القدس العربي”:

ذكر بلاغ للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى العاهل محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسميا أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد ماكرون للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمغرب”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

ماكرون: بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، وفق قوله؛ مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء المغربية.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا: “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.

من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين”.

في المقابل، أشادت الرباط، “بدعم فرنسا” مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في إقليم الصحراء.

ونقل بيان للديوان الملكي المغربي عن ماكرون أن “فرنسا تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو الإطار الذي يجب من خلاله حل القضية” في إقليم الصحراء.

وبحسب البيان، فإن “إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يشكل تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء”.

وأكد الرئيس الفرنسي وفق البيان، أن “دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي واضح وثابت”.

في تطور بالغ الدلالة، الرئيس الفرنسي يعلن رسميا لجلالة الملك أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية" (الديوان الملكي)https://t.co/EnzfNgssZU pic.twitter.com/O7U4FcDHj7 — Agence MAP (@MAP_Information) July 30, 2024

واعتبر أن ذلك المخطط “يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن ماكرون يعتبر أن “حاضر ومستقبل إقليم الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وأكد ماكرون “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”.

وشدد على أن فرنسا “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”، بحسب البيان.

والخميس، أعربت الجزائر عن “الأسف الكبير والاستنكار الشديد” لقرار الحكومة الفرنسية “الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أعلنت فيه أن سلطات الجزائر “أُبلغت بفحوى هذا القرار من نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة”.