فرنسا تعتقل مؤسس تطبيق تلغرام

باريس: اعتقلت السلطات الفرنسية مساء السبت بافيل دوروف، المؤسس الروسي لخدمة الرسائل تلغرام، وفقا للتقارير المحلية.

ونقلت إذاعة “تي إف 1” وقناة “بي إف إم تي في” الفرنسيتان عن محققين، قولهم إنه جرى نقل دوروف، الذي كان مطلوبا في فرنسا، إلى مركز الشرطة.

وكان دوروف قد وصل إلى البلاد قادما من أذربيجان عبر مطار لو بورجيه بالقرب من باريس.

وتفيد التقارير بأن دوروف تم اعتقاله بناء على مذكرة توقيف تتعلق بجرائم مرتبطة بتطبيق الرسائل الشهير.

وذكرت إذاعة “تي إف 1” أنه قد يتم فتح تحقيق أولي ضد دوروف اعتبارا من يوم الأحد.

وكان دوروف، الذي أسس أيضا منصة “فكونتاكتي” الروسية للتواصل الاجتماعي، قد أبتكر تلغرام بمشاركة شقيقه نيكولاي.

ويعد تطبيق تلغرام أحد أهم الشبكات الإلكترونية في روسيا، ويستخدم من قبل العديد من السلطات والسياسيين للتواصل.

وعلى الرغم من التزام الأخوين دوروف بحماية بيانات المستخدمين، فقد واجها انتقادات لعدم تعاملهما بشكل متسق مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

(د ب أ)