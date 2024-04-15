فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية حول الكنس والمدارس اليهودية- (تدوينة)

باريس: قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن فرنسا ستعزز الإجراءات الأمنية حول المدارس والكنس اليهودية، لأسباب من بينها التوتر الحالي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران.

وكتب يقول “مع اقتراب عيد الفصح ونظرا للوضع الدولي الحالي، وجهت المسؤولين المحليين لتعزيز الأمن بشكل كبير في الأماكن التي يزورها مواطنونا اليهود، وخاصة فيما يتعلق بالكنس والمدارس اليهودية”.

À l’approche de la fête juive de Pessah et compte tenu du contexte international, j’ai donné instruction aux préfets de renforcer significativement la sécurité des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs, en particulier les synagogues et les écoles confessionnelles. https://t.co/E6Xu67XvuL — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 14, 2024

(رويترز)