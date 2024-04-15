سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية حول الكنس والمدارس اليهودية- (تدوينة)

15 - أبريل - 2024

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باريس: قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن فرنسا ستعزز الإجراءات الأمنية حول المدارس والكنس اليهودية، لأسباب من بينها التوتر الحالي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران.

وكتب يقول “مع اقتراب عيد الفصح ونظرا للوضع الدولي الحالي، وجهت المسؤولين المحليين لتعزيز الأمن بشكل كبير في الأماكن التي يزورها مواطنونا اليهود، وخاصة فيما يتعلق بالكنس والمدارس اليهودية”.

(رويترز)

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