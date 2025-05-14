سياسة | دولي

فرنسا تعلن أنها ستطرد دبلوماسيين جزائريين رداً على إجراء مماثل- (فيديو)

14 - مايو - 2025

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس. 7 مايو 2025. رويترز

باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الأربعاء، إن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بالقرار “غير المبرر” الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.

وقال الوزير لمحطة “بي إف إم تي في”: “ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة (…) سيرحّل حاملو جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حالياً، إلى الجزائر“.

(ا ف ب)

