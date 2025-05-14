فرنسا تعلن أنها ستطرد دبلوماسيين جزائريين رداً على إجراء مماثل- (فيديو)

باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الأربعاء، إن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بالقرار “غير المبرر” الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.

وقال الوزير لمحطة “بي إف إم تي في”: “ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة (…) سيرحّل حاملو جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حالياً، إلى الجزائر“.

Tensions entre Paris et Alger: “Les Algériens ont souhaité renvoyer nos agents, nous renvoyons les leurs”, indique le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot pic.twitter.com/oDWh81Ob2P — BFMTV (@BFMTV) May 14, 2025

(ا ف ب)