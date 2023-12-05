سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تعلن تجميد أصول قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

5 - ديسمبر - 2023

زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

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باريس: أصدرت فرنسا مرسوما يقضي بتجميد أصول قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها، لمدة ستة أشهر بحسب مرسوم نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وينص المرسوم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر والذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء على أن “الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحيى السنوار (…) تخضع لتجميد أصول”.

وتعذر الاتصال على الفور بوزارة الاقتصاد والمال لتحديد قيمة تلك الأصول.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، دعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حماس، خصوصا عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول.

وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس والمدرج على القائمة الأمريكية لـ”الإرهابيين الدوليين” المطلوبين منذ العام 2015.

من جهتها، فرضت لندن أيضا عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على ستة أفراد هم أربعة من قادة حماس واثنان متّهمَان بتمويل الحركة، بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.

(أ ف ب)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 10:57 ص

    محمد الضيف و يحيى السنوار أيقضا الأمة العربية والإسلامية من سباتهما !
    الإرهابي هو الصهيوني , و كفاكم حقد و نفاق !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول Zahi El Mahboub:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 2:37 م

    شر البليه ما يضحك🤣🤣🤣
    فرنسا تقرر تجميد اموال السنوار في بنوكها 🤣🤣😆
    ‏ياااحسره من وين ؟؟
    ‏🔴طبعا هذا القرار خبيث يريدون من خلاله اقناع شعوبهم ان السنوار وحماس لها اموال داخل فرنسا و بريطانيا …
    ‏🔴اذا كان كذلك فكيف يقولون عنهم ارهابيون ويسمحون لهم بفتح حسابات لديهم ؟؟
    ‏امة الكفر واحدة بالكفر ….

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