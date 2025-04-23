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فرنسا تعلن مجددا دعم الخطة العربية لإعمار غزة

منذ 50 دقيقة

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أعربت فرنسا، الأربعاء، عن دعمها للخطة العربية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيره العراقي فؤاد حسين، بالعاصمة بغداد.

وقال نويل بارو إن بلاده “تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة”، مشددا على أن “أفق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو الكفيل بإحلال السلام والأمن”.

وأضاف: “يجب وضع حل سياسي في غزة ودخول المساعدات الإنسانية”.

فيما أكد الوزير حسين على “دعم استقرار سوريا لبناء عملية سياسية شاملة”، وهو موقف شاركه فيه نظيره الفرنسي، بقوله: “يجب ألا تتفكك سوريا”.

(الأناضول)

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