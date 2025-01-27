سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا

27 - يناير - 2025

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بروكسل: قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الإثنين، إن باريس سترفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف أن فرنسا ستقترح أيضا فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.

(رويترز)

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