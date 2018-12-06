فرنسا تفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في 2019

منذ 27 دقيقة
فرنسا تفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في 2019

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باريس: قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الخميس، إن فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في العام المقبل حتى لو لم يفلح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد بأكمله.

وفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق، بشأن ضريبة على الإيرادات الرقمية الثلاثاء رغم خطة فرنسية ألمانية في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاقتراح عن طريق قصره على شركات مثل غوغل وفيسبوك.

وقال لومير للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي: “أعطي نفسي حتى مارس (آذار) للتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة أوروبية على الشركات الرقمية العملاقة”.

وأضاف: “إذا لم يفلح الأمر، فسنطبق ذلك على المستوى الوطني اعتبارا من 2019”.

يأتي فشل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية احتجاجات ضد تكاليف المعيشة المرتفعة وسياسات اقتصادية ينظر لها على أنها تخدم مصالح الشركات الكبيرة والأثرياء فحسب. (رويترز)

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