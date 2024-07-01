فرنسا تفوز على بلجيكا 1-صفر قرب النهاية لتتقدم لدور الثمانية لبطولة أوروبا

دوسلدورف (ألمانيا): أطلق البديل راندال كولو مواني تسديدة اصطدمت بالمدافع يان فرتونجن ليسجل بالخطأ في مرماه قبل خمس دقائق من النهاية لتتقدم فرنسا لدور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الاثنين بعد فوز بطلة أوروبا مرتين 1-صفر على بلجيكا المخيبة للآمال.

وسيطرت فرنسا على أغلب فترات المباراة لكنها أنهت الهجمات برعونة. وبعد سلسلة رائعة من التمريرات، وجد نجولو كانتي زميله كولو مواني في مساحة ليطلق الأخير تسديدة اصطدمت بالمدافع فرتونجن واستقرت في شباك الحارس كوين كاستيلز.

وتلعب فرنسا مع الفائز بين البرتغال وسلوفينيا في دور الثمانية في هامبورج يوم الجمعة.

وعلى الرغم من بلوغها دور الثمانية، لم تسجل فرنسا من اللعب المفتوح في البطولة حتى الآن بعدما استفادت من هدفين عكسيين بالإضافة لهدف كيليان مبابي من ركلة جزاء أمام بولندا.

لكن ديدييه ديشان مدرب فرنسا ينظر للأمر بشكل مختلف، وقال “الأمر ممتع. خضنا مباراة رائعة. كانت مباراة صعبة لكننا حصلنا على الاستحواذ وصنعنا المزيد من الفرص.

“كان لدينا عدة فرص لكننا افتقدنا الفاعلية. قمنا بالعديد من الأشياء الجيدة. علينا أن نستمتع. بلغنا دور الثمانية و(بلجيكا) ستعود للمنزل”.

وكان اللقاء رسميا بين ثاني أفضل فريق في العالم، فرنسا، وثالث أفضل فريق وهو بلجيكا. ولكن بعد أن وصل كلا الفريقين إلى مرحلة خروج المغلوب بعد أداء غير مبهر، مع تسجيل كل منتخب لهدفين فقط في دور المجموعات، سيطر الحذر عليهما.

وجاءت أفضل فرصة في الشوط الأول لفرنسا بعد 34 دقيقة عندما أرسل جول كوندي تمريرة عرضية وصلت للمهاجم ماركوس تورام الذي لعبها بضربة رأس افتقدت للدقة ليقضي دقيقتين متتاليتين في توبيخ نفسه.

وأطلق أوريلين تشواميني تسديدة قوية مطلع الشوط الثاني تصدى لها كاستيلز حارس بلجيكا في أول ظهور له، بينما أخطأ النشيط كيليان مبابي وأهدر فرصة جيدة بعد سلسلة من التمريرات لفرنسا.

وأبعد الظهير تيو هرنانديز هجمة نادرة لبلجيكا وتدخل في الوقت المناسب بينما كان يانيك كاراسكو يستعد للتسديد من مدى قريب، ثم أوقف حارس فرنسا مايك مينيان محاولات روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.

واستمر الإنهاء السيء للاعبي فرنسا للهجمات، الذي يلازمها طوال البطولة، بعدما أطلق وليام ساليبا ومبابي تسديدات دون دقة قبل أن ينتزع هدف كولو مواني الفوز.

وقال مواني، الذي كان على بعد لحظات من أن يصبح بطلا قوميا في مسقط رأسه لكن إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين حرمه من تسجيل هدف الفوز لفرنسا قرب النهاية في نهائي كأس العالم 2022 في قطر “نحن نستمتع بذلك… حصلنا على العديد من الفرص لكننا افتقرنا للدقة.

“أنا محظوظ (بتسجيل الهدف). طلب مني المدرب إضافة النشاط (للفريق)… وأن أشكل الخطورة من خلال سرعتي”.

وكان خروج بلجيكا، التي لعبت بأسلوب دفاعي مع الاعتماد على هجمات مرتدة لم تنفذها جيدا، محبطا على الرغم من أنها صنعت فرصتين جيدتين للتسجيل حين كان التعادل السلبي يسيطر على اللقاء.

وقال دي بروين “قدمنا كل شيء لمحاولة تحقيق الفوز. كنا على بعد خمس دقائق من خوض الأشواط الإضافية. حظينا بالفرص التي لم تكن كثيرة. سجلت فرنسا بعد ذلك ولم يكن الوقت كافيا لمحاولة العودة في النتيجة.

“كنا ندافع بشكل جيد للغاية لكن (الهدف) جاء من تسديدة أبدلت اتجاهها. الأمر سيء لكنها كرة القدم”.

(رويترز)