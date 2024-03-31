سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تقرر تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة وصواريخ مضادة للطائرات

منذ 35 دقيقة

حجم الخط
0

باريس: قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، إن فرنسا سوف تزود أوكرانيا بمركبات مدرعة وصواريخ مضادة  للطائرات إضافية من المخزون الفرنسي القديم للمعدات، ولكن التي ما زالت قادرة على العمل.

وتتضمن المعدات ناقلات جنود مدرعة من طراز ” في ايه بي” وصواريخ من طراز إستر من أجل أنظمة “سامب/ تي”.

وتمثل ناقلات الجنود أهمية لحركة الجنود على طول الجبهة، وقد طلبت أوكرانيا الحصول عليها، بعدما حصلت على ناقلات مماثلة من هذا النوع.

ونفى لوكورنو لصحيفة “لاتريبون” الفرنسية توضيح الكميات التي تم تقديمها، وقال فقط إنه سوف يتم إرسال “المئات” من المركبات المدرعة إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن تصل المعدات هذا العام أو بداية العام المقبل.

ويتردد أن فرنسا زودت أوكرانيا بمعدات بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليار يورو منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

خبراء ألمان: القانون الدولي يسمح بنشر قوات برية في أوكرانيا
29 - مارس - 2024
البيت الأبيض: عودة الهدوء يجب أن تكون “أهم أولوية” بالنسبة لإسرائيل ولبنان
28 - مارس - 2024
روسيا تعلن اعتقال مشتبه به جديد متهم بالمشاركة في “تمويل” هجوم موسكو
28 - مارس - 2024
أوكرانيا:مواقع القوات العسكرية
28 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية