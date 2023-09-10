سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تقول إنها تنتظر طلبا من المغرب للمساعدة بعد الزلزال

منذ 34 دقيقة

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باريس: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، اليوم الأحد، إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب بعد أن أودى زلزال قوي بحياة أكثر من ألفي شخص، وإنها تنتظر طلبا رسميا للمساعدة.

وأضافت لوجندر لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية: “سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى… الأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم… ويجري تقييم (للوضع)… في هذه المرحلة لم يطلب المغرب المساعدة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين زعماء العالم الذين عرضوا المساعدة على المغرب.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية أمس السبت، أن مواطنا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون في الزلزال.

وقالت لوجندر اليوم الأحد إن عدد الضحايا لم يطرأ عليه تغيير حتى هذه اللحظة.

(رويترز)

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