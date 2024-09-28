فرنسا تقول إن لديها معلومات تؤكد مقتل حسن نصر الله

باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت إن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لقي حتفه بالفعل، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل أنها قتلته في ضربة أمس.

ولم يصدر حزب الله أي بيان حتى الآن بشأن وضع نصر الله.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان “تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لقي حتفه بالفعل”.

(رويترز)