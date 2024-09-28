سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تقول إن لديها معلومات تؤكد مقتل حسن نصر الله

منذ 3 ساعات

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني

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باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت إن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لقي حتفه بالفعل، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل أنها قتلته في ضربة أمس.

ولم يصدر حزب الله أي بيان حتى الآن بشأن وضع نصر الله.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان “تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لقي حتفه بالفعل”.

(رويترز)

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  1. يقول فاروق:
    سبتمبر 28, 2024 الساعة 12:45 م

    فرنسا أيضا ثبت أنها دولة منحطة أخلاقيا و هي خاضعة بالكامل لاوامر الصهيونية

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  2. يقول ابو نؤاس من العراق:
    سبتمبر 28, 2024 الساعة 12:45 م

    الجاسوسية الفرنسية اكيد ساهمت باغتيال السيد… لامحال . .

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