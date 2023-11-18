فرنسا تكتسح جبل طارق 14 ـ  صفر وهولندا تتأهل ليورو 2024

باريس: اكتسح المنتخب الفرنسي ضيفه منتخب جبل طارق 14 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.

وشهدت هذه الجولة أيضا تأهل المنتخب الهولندي لنهائيات اليورو عقب فوزه على منتخب إيرلندا 1 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي إيثان جيمس سانتوس، لاعب جبل طارق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة وماركوس تورام في الدقيقة الرابعة، ووارين زايري إميري في الدقيقة 16، وكيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 من ركلة جزاء، و74 و82 وجوناثان كلوس في الدقيقة .34

وأضاف كينغسلي كومان هدفين في الدقيقتين 36 و66 ويوسف فوفانا في الدقيقة 38 وأدريان رابيو في الدقيقة 64 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 73 وأوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 89 والأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة طرد إيثان جيمس سانتوس لاعب منتخب جبل طارق في الدقيقة .18

بهذا الفوز حقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة حيث فاز بمبارياته السبع في التصفيات ليرفع رصيده على 21 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، حجز المنتخب الهولندي مقعده في نهائيات بطولة أمم أوروبا، بتغلبه على منتخب إيرلندا بهدف نظيف أحرزه فاوت فيخهورست في الدقيقة .12

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب اليونان، علما بأن المنتخب الهولندي فاز في المواجهتين المباشرتين بالتصفيات الأولى 3 / صفر والثانية 1 / صفر.

ولاتزال الفرصة متاحة أمام المنتخب اليوناني للتأهل لليورو حيث سيخوض مباريات الدور الفاصل.

في المقابل توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عند ست نقاط في المركز الرابع.

سويسرا تضمن التأهل لنهائيات بطولة أوروبا بتعادلها 1-1 مع كوسوفو

وفي بازل ضمنت سويسرا مقعدا في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بتعادلها 1-1 على أرضها مع كوسوفو في المجموعة التاسعة من التصفيات اليوم السبت.

وكانت كوسوفو تحت الضغط خلال أغلب فترات الشوط الأول لكن سويسرا نجحت في التسجيل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني من ضربة رأس لعبها روبن فارجاس قبل أن يدرك محمد حسيني التعادل قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبرصيد 17 نقطة في المركز الثاني، ضمنت سويسرا إنهاء مشوارها في التصفيات ضمن أول مركزين والمشاركة الثالثة على التوالي في نهائيات البطولة والسادسة إجمالا.

وتلهب سويسرا أمام رومانيا، متصدرة المجموعة برصيد 19 نقطة، في المباراة الختامية لتحديد الفائز بالمجموعة يوم الثلاثاء المقبل. وكانت رومانيا قد ضمنت التأهل بفوزها 2-1 على إسرائيل.

(وكالات)