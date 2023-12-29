فرنسا تمنع مظاهرة تضامنية مع فلسطين- (تغريدة)

باريس: منعت السلطات الفرنسية مظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرر تنظيمها في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

ووصف نائب حزب الجمهوريين أريك سيوتي عبر حسابه بمنصة “إكس”، المظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها في الشانزليزيه للدعوة لإعلان وقف إطلاق نار في قطاع غزة بأنها “داعمة لحماس”.

J’en appelle au ministre de l’Intérieur pour interdire ce rassemblement pro Hamas sur les Champs Elysées qui représente un trouble à l’ordre public ! pic.twitter.com/nLGGXYLerG — Eric Ciotti (@ECiotti) December 29, 2023

وادعى سيوتي أن المظاهرة ستضر بالنظام العام، وطالب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بمنعها.

من جانبه، علق مدير الأمن في باريس لوران نونيز، عبر حسابه في “إكس”، على منشور سيوتي وأكد أنه حظر كافة المظاهرات في شارع الشانزليزيه يوم 31 ديسمبر.

وشدد نونيز على أن قوات الأمن ستضمن تنفيذ المنع بكل دقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)