فرنسا تنشر مزيدا من الجنود في وحدة مكافحة الإرهاب

باريس: قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن باريس ستزيد عدد الجنود في وحدتها لمكافحة الإرهاب “العملية سنتينيل” التي تتعامل مع التهديدات الإرهابية.

وذكر أتال أن أربعة آلاف فرد إضافيين من الجيش سيتم وضعهم في حالة تأهب للانضمام للوحدة فضلا عن ثلاثة آلاف فرد موجودين بالفعل على قوة الوحدة التي تحمي مواقع مثل محطات السكك الحديدية ودور العبادة والمدارس والمسارح في أنحاء البلاد.

ورفعت الحكومة الفرنسية أمس الأحد مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى عقب واقعة إطلاق رصاص مساء الجمعة في موسكو.

(رويترز)