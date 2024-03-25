فرنسا تنشر مزيدا من الجنود في وحدة مكافحة الإرهاب

باريس: قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن باريس ستزيد عدد الجنود في وحدتها لمكافحة الإرهاب “العملية سنتينيل” التي تتعامل مع التهديدات الإرهابية.
وذكر أتال أن أربعة آلاف فرد إضافيين من الجيش سيتم وضعهم في حالة تأهب للانضمام للوحدة فضلا عن ثلاثة آلاف فرد موجودين بالفعل على قوة الوحدة التي تحمي مواقع مثل محطات السكك الحديدية ودور العبادة والمدارس والمسارح في أنحاء البلاد.
ورفعت الحكومة الفرنسية أمس الأحد مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى عقب واقعة إطلاق رصاص مساء الجمعة في موسكو.
(رويترز)
من حق فرنسا أن تستعد ، بعد مجزرة موسكو ، 2024 ، لمزيد من التهديدات الإرهابية العابرة للحدود . لماذا ؟ .
لأن فرنسا لعبت دورا محوريا ، في 2011 ، في تفريخ الإرهاب قي ليبيا .
لأن “لافارج (كانت) تعطي عشرات الملايين لداعش دون أن تحاسب، وذلك مع علم الدولة الفرنسية ومخابراتها” بين 2013 و2014 . لماذا هذا ؟ لأن “جبهة النصرة تقوم بعمل جيد في سوريا” .
لأن صحيفة نيويوركية ذكرت ، في 2014 ، أن “القاعدة” حصلت على 125 مليون دولار من عمليات خطف الأوروبيين منذ العام 2008 منها 66 مليون دولار دفعت العام الماضي فقط . بينما قدرت وزارة المالية الأمريكية أن أوروبا دفعت 165 مليون دولار عن نفس القترة.
لأن الجيش الجزائري ضبط ، في 2020 ، مبلغ 80 ألف أورو قال إنه جزء من “فدية” حصل عليها إرهابيون مقابل إطلاق سراح أربع رهائن بمالي من بينهم رهينة فرنسية .