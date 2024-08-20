فرنسا تنشر 25 ألف شرطي يوميا لتأمين الدورة الباراليمبية وتوفير حماية خاصة للبعثة الإسرائيلية

باريس: أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين اليوم الثلاثاء أنه سيتم نشر حوالي 25 ألف رجل شرطة كل يوم في العاصمة باريس والمدن الأخرى تزامنا مع دورة الألعاب الباراليمية ، تماشيا مع الانتشار الأمني الذي جرى تطبيقه خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتقام دورة الألعاب الباراليمبية خلال الفترة بين 28 آب/أغسطس والثامن من أيلول/سبتمبر في باريس ومدن قريبة من العاصمة.

وقال دارمانين اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي أن السلطات لم تتلق أي تهديدات إرهابية تخص الدورة الباراليمبية.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن البعثة الإسرائيلية المكونة من 27 فردا سيتم حمايتها على مدار الساعة من قبل نخبة من رجال الشرطة، مثلما حدث خلال الأولمبياد وسط تصاعد الأزمة بسبب الحرب الدائرة في غزة، والتهديدات باتساع الصراع في الشرق الأوسط.

ويشارك 4400 رياضي في الدورة الباراليمبية في 19 موقعا، مقارنة بمشاركة 10500 رياضي في الأولمبياد في 41 موقعا.

(د ب أ)