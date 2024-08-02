سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

منذ ساعة واحدة

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باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية في إرشادات نشرتها اليوم الجمعة إنها تنصح مواطنيها رسميا بعدم السفر إلى إيران.

وطالبت الفرنسيين الذين لا يزالون موجودين بها بالمغادرة في أقرب وقت ممكن نظرا لاحتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 2, 2024 الساعة 2:38 م

    ههه على فرنسا الصهيونية الماكرونية الفاشية البغيضة المقيتة الحقيرة العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🐒

    رد

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