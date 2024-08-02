فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

باريس: قالت وزارة الخارجية الفرنسية في إرشادات نشرتها اليوم الجمعة إنها تنصح مواطنيها رسميا بعدم السفر إلى إيران.

وطالبت الفرنسيين الذين لا يزالون موجودين بها بالمغادرة في أقرب وقت ممكن نظرا لاحتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.

(رويترز)