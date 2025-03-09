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فرنسا تنظر في استقبال باحثين يغادرون الولايات المتحدة في عهد ترامب

9 - مارس - 2025

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باريس: حثّت فرنسا المؤسسات البحثية لديها على النظر في مسألة استقبال العلماء الذين يغادرون الولايات المتحدة ردا على سياسات الرئيس دونالد ترامب.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، خفّضت حكومته التمويل الفدرالي للأبحاث المنقذة للحياة، واتخذت خطوات لطرد مئات العمال الفدراليين العاملين في مجال الصحة والمناخ.

وكتب وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي فيليب باتيست في رسالة إلى تلك المعاهد أن “العديد من الباحثين المشهورين يتساءلون بالفعل عن مستقبلهم في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “من الطبيعي أن نرحّب بعدد معين منهم”.

وحثّ باتيست قادة الأبحاث على إرسال “مقترحات ملموسة حول هذا الموضوع، سواء في ما يتعلق بالتكنولوجيا ذات الأولوية أو المجالات العلمية”.

وأعلنت جامعة إيكس مارسيليا في جنوب فرنسا هذا الأسبوع، أنها بصدد إنشاء برنامج مخصّص لاستقبال باحثين أمريكيين، لا سيما أولئك الذين يعملون في مجال تغيّر المناخ.

وبعد عشرات الاقتطاعات التي أشرف عليها حليف ترامب الملياردير إيلون ماسك، سحب الرئيس الأمريكي واشنطن من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

واحتجاجا على ذلك، احتشد علماء في مدن بجميع أنحاء الولايات المتحدة الجمعة، كما شارك العديد من نظرائهم الفرنسيين في مدينة تولوز بجنوب غرب البلاد في تظاهرة تضامنية.

كما أثار تعيين ترامب روبرت إف كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في جدوى اللقاحات، على رأس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية غضب العديد من العلماء.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2025 الساعة 9:58 ص

    ههه، إنه السباق المحموم للظفر بالعلماء وعصر الفضاء ورب السماء 😎😁

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  2. يقول Nawali:
    مارس 11, 2025 الساعة 12:34 م

    ماذا تفعل نسختي كأس العالم لكرة القدم وراء ترامب في مكتبه؟؟ هل يخطط لسرقة هذه الكأس أيضا أم أنها النسخة المسرحية أصلا؟؟؟

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