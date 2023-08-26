فرنسا تنفي مشاركتها في عمليات عسكرية داخل ليبيا- (تدوينة)

باريس: نفت فرنسا، السبت، ما تداولته وسائل الإعلام عن مشاركتها في عمليات عسكرية داخل ليبيا.

وقالت سفارة باريس لدى طرابلس، في تدوينة على فيسبوك، اليوم السبت، “تنفي السفارة الفرنسية في ليبيا المعلومات الزائفة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تورط فرنسا في عمليات عسكرية في ليبيا”.

وأمس الجمعة، أعلنت قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر (شرق)، إطلاق عملية عسكرية واسعة في المناطق الحدودية مع تشاد جنوبي البلاد.

وأوضح الناطق باسم هذه القوات، أحمد المسماري، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن “العملية العسكرية تأتي نظرا لما تمر به منطقتنا والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية”.

وقال المسماري إن الهدف من العملية هو “تأمين حدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزء من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من أرض ليبيا”.

وتدور منذ أيام اشتباكات على الحدود بين القوات التشادية ومجموعات المعارضة التشادية المسلحة التي تتواجد داخل الأراضي الليبية، ما يثير قلق الأطراف الليبية من امتداد النزاعات في السودان ومالي وتشاد إلى بلادهم.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

(الأناضول)