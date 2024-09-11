فرنسا تواصل مساعي إعادة العلاقات مع الجزائر إلى مسارها الطبيعي- (تغريدة)

عاجل..صحة غزة: 28 شهيدا و223 مصابا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية

عاجل.. أيمن عودة: ما يحدث اليوم ضدي قد يحدث غدا ضد أي نائب عربي يرفع صوته

عاجل.. أيمن عودة يقول إن المعركة ليست شخصية ضده بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب داخل إسرائيل

عاجل.. لجنة الكنيست تصادق على إقصاء النائب العربي أيمن عودة ما يمهد لتصويت في الهيئة العامة للبرلمان