فرنسا توصي رعاياها بمغادرة إيران مؤقتا

باريس: أوصت فرنسا، الأحد، رعاياها في إيران بمغادرة البلاد مؤقتًا وسط توترات إقليمية عقب رد طهران الانتقامي على إسرائيل.

وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، من “خطر التصعيد العسكري”.

ودعا البيان جميع المواطنين الفرنسيين في إيران إلى مغادرة البلاد مؤقتًا، وتجنب التجمعات، والتحرك بحذر.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن “الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة (في إشارة لفلسطين)”، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي وصفته طهران بأنه “إسرائيلي”، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.

(وكالات)