فرنسا: توقيف المؤثر الجزائري “دوالمن” مجددا تمهيدا لطرده

باريس- “القدس العربي”:

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن رجال شرطة فرنسيين حضروا صباح الخميس إلى منزل المؤثر الجزائري على وسائل التواصل الاجتماعي المعروف باسم “دوالمن” بمدينة مونبلييه، وقاموا بنقله إلى باريس لوضعه في مركز احتجاز إداري تمهيدا لطرده.

وأكد تلفزيون BFM وصحيفة لوفيغارو أنه صدر بحق “المؤثر” الجزائري قرار طرد جديد أمس الأربعاء من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، في رأي مؤيد لطلب السلطات بطرد هذا المؤثر الجزائري الذي أثار ترحيله السابق من الجزائر توترا في العلاقات بين باريس والجزائر، وفقا لما صرحت به محاميته لوكالة فرانس برس.

وكانت السلطات الفرنسية قد حاولت ترحيل “دوالمن” في بداية شهر يناير الماضي، لكن السلطات الجزائرية رفضت استقباله على أراضيها. وعبّرت لجنة الطرد في إقليم (Comex) بمنطقة l’Hérault عن تأييدها لترحيله في 12 مارس الجاري.

تم الحكم عليه قبل ذلك بنحو أسبوع، بمدينة مونبلييه، بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد نشره مقطع فيديو يدعو فيه إلى “إعطاء درس قاسٍ” لمعارض جزائري. حيث قضت المحكمة الجنائية في مونبلييه بجنوب البلاد بذنب “دوالمن”، وحكمت عليه بتهمة “التحريض غير الملحق بمفعول على ارتكاب جريمة أو جنحة” على خلفية شريط فيديو على “تيك توك”.

يأتي هذا الاعتقال الجديد في سياق تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر، حيث تم توقيف العديد من “المؤثرين” الجزائريين على “تيك توك” بتهمة تمجيد العنف على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية العام. وادعى بعض المعارضين الجزائريين في فرنسا أن هؤلاء ”المؤثرين” يتم التلاعب بهم من قبل السلطات الجزائرية.

وفي السياق نفسه، طالبت النيابة العامة في مدينة ليون الفرنسية يوم الثلاثاء بالحكم على المؤثرة صوفيا بنلمان بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد ملاحقتها بتهمة “التهديد بالقتل” ضد معارضين جزائريين.

كما حُكم على مؤثر آخر، يُدعى “يوسف زارو” في أواخر شهر فبراير بمدينة بريست، بالسجن 18 شهرا نافذا، مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، بعد دعوته إلى تنفيذ هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر.