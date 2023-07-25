فرنسا: جدل بعد تصريحات لمدير الشرطة وضعته  في مواجهة القضاء وماكرون يُشدد: “لا أحد فوق القانون”

باريس- “القدس العربي”:

أثار الدعم الذي قدمه المدير العام للشرطة الفرنسية للتعبئة التي يقوم بها الشرطيون بمدينة مارسيليا ضد الحبس الاحترازي لأحد زملائهم في إطار تحقيق حول عنف الشرطة، سخط القضاة وجزءا من الطبقة السياسية الفرنسية، مما دفع السلطة التنفيذية إلى الرد، في ظل تصاعد الجدل حول هذه القضية.

تعود الوقائع التي تسببت في هذا الجدل المتصاعد إلى بداية شهر يوليو الجاري، بينما كانت فرنسا تعيش على وقع أعمال الشغب العنيفة التي أعقبت مقتل المراهق نائل (17 عاماً) على يد شرطي خلال عملية تفتيش مروري في إحدى ضواحي العاصمة باريس، حيث اتُّهم العديد من عناصر الشرطة في مدينة مارسيليا بأنهم انهالوا ضرباً على شاب عشريني ليلة الأول إلى الثاني يوليو الجاري. وصرح هذا الأخير لاحقاً بأنه تلقى طلقة LBD (قاذفة الكرات الدفاعية) في الصدغ، قبل يتعرض للضرب من قبل من أربعة إلى خمسة شرطيين.

تم توجيه لائحة اتهام إلى الشرطيين الأربعة بارتكاب أعمال عنف من قبل شخص له سلطة عامة باستخدام أو التهديد بسلاح أدى إلى عجز كلي عن العمل أكثر من 8 أيام، في إطار تحقيق قضائي تم فتحه يوم الخامس من يوليو. وقد تم حبس أحدهم احترازياً.

وضع الشرطي في الحبس الاحتياطي، أثار غضب نقابات الشرطة، وخرج المئات من رجال الشرطة في إجازة مرضية للتعبير عن غضبهم على اعتقال زميلهم، معتبرين أن مكانه ليس السجن قبل محاكمة محتملة، حتى لو ارتكب أخطاء جسيمة.

« Avant un éventuel procès, un policier n’a pas sa place en prison », estime Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale – via @lemondefr https://t.co/nLZ1F9hYS3 — Porte-parole de la police nationale (@PorteParolePN) July 23, 2023

بعد ذلك، تم إطلاق “صندوق تبرع مشترك” لدعم الشرطيين الأربعة في التحقيق، جمع مبلغ أكثر من 34 ألف يورو قبل إغلاقه مؤقتا يوم الأحد الماضي.

في غضون ذلك، قال المدير العام للشرطة الوطنية، فريديريك فو، يوم الأحد الماضي، إنه يريد الإفراج عن الشرطي، مشيرا في مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية: “بشكل عام، أعتبر أنه قبل المحاكمة المحتملة، لا مكان للشرطي في السجن، حتى لو ارتكب أخطاء أو أخطاء جسيمة أثناء عمله”.

وعبّر مدير شرطة باريس، لوران نونيز، عن دعمه المدير العام للشرطة فريديريك فو، قائلاً إنه “فخور بكونه سبق له أن كان مديرا للشرطة في منطقة مارسيليا، واليوم على رأس ثلاثين ألف شرطي في باريس والمدينة الباريسية”.

Je partage les propos du DGPN.

Fier d’avoir été préfet de Police des Bouches-du-Rhône et aujourd’hui à la tête des 30 000 policiers de Paris et de l’agglomération parisienne. https://t.co/vD0NZYDxmA — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 23, 2023

تصريح المدير العام للشرطة الوطنية هذا، أثار غضب القضاء، حيث رد عليه رئيس محكمة مارسيليا مذكراً باستقلال العدالة. وقال القضاة إنهم مصدومون أيضا من رد فعل المدير العام للشرطة، ووصفوا تصريحاته بأنها “فاضحة” و”خطيرة للغاية في دولة القانون”، مشددين في بيان لنقابتهم على أن “الشرطة، مثل الآخرين، تخضع للقانون الجنائي”. كما حث اتحاد القضاة “أعلى مستوى في الدولة” على الرد “لتصحيح الأمور”.

وتلقى القضاة دعماً من الطبقة السياسية اليسارية، حيث ندد زعيم اليسار الراديكالي، جان ليك ميلانشون، على حسابه في تويتر، بـ”رفض وزير الداخلية جيرار دارمانان والرئيس إيمانويل ماكرون دعوة الشرطة إلى الهدوء واحترام القانون”، متهماً إياهم بـ“تشجيع الشرطة على شن حرب مضرة”.

Alors ? Darmanin, Macron et « l'arc républicain » refusent d'appeler la police au calme et au respect de la loi ? Donc ils les encouragent à "faire la guerre" aux "nuisibles" ? Écœurant. L'État ridiculisé. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 23, 2023

من جانبه، قال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إن “قيادات الشرطة تضع نفسها فوق العدالة وقواعد الحبس الاحتياطي، ووزير الداخلية في إجازة مرضية”. معتبراً أن ذلك يضع الديمقراطية واحترام السيادة على المحك. ودعا إلى انعقاد جلسة في البرلمان على وجه السرعة لبحث الموضوع.

وشدد النائب عن حزب الخضر، بنجامين لوكاس، على أن “استقلال العدالة وسلطتها الجمهورية تمشي على الجميع -بما في ذلك الشرطة- وانتقادها من قبل قيادات من السلطة في عملية منسقة تمثل سابقة خطيرة”. وتساءل هذا الأخير: “هل صمت الحكومة هو دليل على تواطئها؟”.

وأمام الضغوط والانتقادات الموجهة إليها، خرجت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، عن صمتها، معلنة عن دعم المدير العام للشرطة الوطنية، فريديريك فو. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن أحد المقربين من وزير الداخلية، جيرار دارمانان، أن الأخير “لديه ثقة كبيرة في مديره العام للشرطة الوطنية”.

رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بدوره، تحدث عن الجدل المتزايد، دون أن يعلق صراحة على القضية، قائلاً إنه يتفهم “مشاعر” الشرطة بعد أعمال الشغب الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على “ألا أحد في الجمهورية فوق القانون”، رافضاً التعليقات المثيرة للجدل للمدير العام للشرطة الوطنية.

🔴 Un policier “n’a pas sa place en prison avant un procès”, dit le directeur de la police ➡️ "C’est une décision prise par un magistrat. Je ne me prononcerai pas", réagit Emmanuel Macron. “Je comprends l’émotion chez nos policiers.” “Nul en République n’est au-dessus de la loi” pic.twitter.com/bwH6ZXmTX5 — franceinfo (@franceinfo) July 24, 2023

وقد وصف السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، رد فعل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لا يريد التعليق على التصريحات المثيرة للجدل لرئيس الشرطة الوطنية، بأنه “مروّع”، قائلاً في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر”: “شعار الجمهورية ليس النظام ثم النظام ثم النظام”.