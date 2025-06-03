فرنسا: جدل بعد قرار رئيسة بلدية التوأمة مع مخيم للاجئين الفلسطينيين وظهورها بالكوفية

باريس- “القدس العربي”:

من المرتقب أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس بلدية مدينة ستراسبورغ الفرنسية حافلة بالجدل، في ظل إعلان رئيسة البلدية (العمدة) جان بارسغيان مسبقا رغبتها في المصادقة على مشروع التوأمة مع مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال هذه الجلسة.

وعلى الرغم من سيل الانتقادات التي طالتها خلال الأيام الأخيرة، فقد تمسكت عمدة مدينة ستراسبورغ بموقفها، وردّت هذه الانتقادات بالتشديد على أنها تتحمل مسؤولية إيصال “رسالة سياسية ضرورية في ظل خطر الإبادة الجماعية في غزة”.

وقالت: “أتحمل مسؤوليتي بصفتي عمدة مدينة أوروبية مثل ستراسبورغ، وأعتقد أن على كل مسؤول سياسي في هذا السياق الدولي أن يتخذ موقفًا. لا يمكنني أن أكون صمّاء تجاه التقرير الأخير لمجلس أوروبا الذي يتحدث عن خطر إبادة جماعية في غزة. نحن نعيش لحظة مفصلية. أستنكر ما يعيشه سكان غزة، وأعتبر أن هذا ببساطة من صميم مسؤوليتي”.

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وقد عبّر معارضون سياسيون وأعضاء من الجالية اليهودية المحلية عن استيائهم، حيث جاء في بيان لفرع المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) – منطقة الألزاس: “مدينة ستراسبورغ تخرج هنا عن دورها التاريخي وتخضع للترهيب والضغوط التي تمارسها جماعات متطرفة منذ أشهر”.

الكوفية على كتفيها “مشروع سياسي”؟

وازدادت حدة التوتر بعد ظهور رئيسة بلدية ستراسبورغ بالكوفية ورفعها خريطة فلسطين، خلال زيارة وفد من مخيم عايدة إلى المدينة الفرنسية.

وقد علّقت المستشارة البلدية الاشتراكية، آن بيرنيل ريشاردو، على منصة إكس قائلة: “هذا انخراط ضمني في مشروع تدميري، في رؤية يتم فيها نفي وطمس وإلغاء الشعب اليهودي من جديد”. وأضاف المستشار البلدي عن حزب الجمهوريين اليميني (LR)، جان فيليب فيتر: “هذه أفعال صادمة ومنحازة بشدة، تجعل من ستراسبورغ مدينة لا تصدّر رسالة سلام، بل تستورد نزاعا إلى أراضينا”.

من جهتها، أعلنت رابطة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية (Licra) تعليق عرض فيلم وثائقي كان من المقرر تنظيمه يوم 3 يونيو بالتعاون مع مدينة ستراسبورغ. وكتب رئيس الرابطة ماريو ستاسي في بيان: “النشاط ذو النبرة المعادية للصهيونية لا يبدو لنا متوافقا مع رسالة الأمل التي ينبغي نقلها إلى الشباب، ولا مع القيم الكونية ومناهضة العنصرية التي تدافع عنها جمعيتنا”. كما دعا العمدة إلى “توضيح الموقف” و”التبرؤ من هذه الهدية السامة”، في إشارة إلى الكوفية والخريطة.

Le camp de Mme Barseghian est pro Hamas. Strasbourg bénéficiait de la coexistence des diff. religions. Le camp haineux et opportuniste de Mme Barszghian ruiné cette ville. Chasser les juifs de cette ville ne vous apportera rien de bon. Cc @_ilestlor pic.twitter.com/DUo4bocAFi — Nath-K (@KaanNathalie) May 25, 2025

رد العمدة: الكوفية والخريطة “هدايا بروتوكولية”

ورداً على سؤال حول هذه الصورة التي نشرتها على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، عبرت عمدة ستراسبورغ عن أسفها لـ”استغلال سياسي” للقضية. وقالت: “الكوفية والخريطة كانتا هدايا بروتوكولية، ومن الطبيعي أن أقبلها وأعرضها. ما لا يذكره المعارضون، هو أن هديتي أنا كانت حجرا للسلام، كُتب عليه السلام بجميع لغات العالم”.

تجميد التوأمة مع مدينة إسرائيلية يثير الانتقادات أيضا

كما أعرب عدد من المعارضين عن أسفهم للإعلان عن مشروع التوأمة مع مخيم عايدة، الذي جاء بالتزامن مع إجراء آخر تمثل في “تجميد” التوأمة مع مدينة رمات غان الإسرائيلية، وهي شراكة عمرها أكثر من ثلاثين سنة، طالما اعترض عليها نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية، بل واقتحموا جلسة المجلس البلدي الأخيرة.

وقالت جان بارسغيان في تصريح لوكالة AFP: “في الوقت الحالي، هذه التوأمة مجمّدة، لأنني أعتبر أن الشروط غير متوفرة للاستثمار فيها، لكن الباب لا يزال موجودًا ويمكن أن يُعاد فتحه”. من جانب آخر، رحّب تجمع ستراسبورغ فلسطين بهذا القرار، واعتبره “خيارا من أجل العدالة، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان”.

الروابط مع مخيم عايدة، الواقع في مدينة بيت لحم ويقطنه حوالي سبعة آلاف شخص، ليست وليدة اللحظة. ففي عام 2023، تمت دعوة موسيقيين وراقصين شباب من المخيم للمشاركة في مهرجان “موسيكا” في ستراسبورغ، وسجل الفنانون آنذاك أسطوانة موسيقية في استوديو ألزاسي.

وتذكّر العمدة بهذا التاريخ باستمرار، وكذلك بزيارة سلفها رولان ريس (الحزب الاشتراكي) الذي التقى عمدة بيت لحم عام 2018. لكن هذا الأخير حرص على توضيح موقفه في تصريح لصحيفة لوفيغارو، قائلا: “كان ذلك قبل هجوم 7 أكتوبر”.